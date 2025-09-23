Acesse sua conta
Os rivais do iPhone 17: veja os smartphones mais potentes do momento

Modelos entregam desempenho e inovação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:00

Conheça os smartphones que oferecem potência de última geração e recursos avançados
Conheça os smartphones que oferecem potência de última geração e recursos avançados Crédito: Divulgação/Apple

O lançamento do iPhone 17 movimentou o mercado global de tecnologia. A Apple trouxe ao público um modelo que chama atenção pelo conjunto de câmeras aprimorado, o poder de processamento e ferramentas exclusivas de Inteligência Artificial (IA).

Smartphones mais potentes do momento

Samsung Galaxy Edge por Divulgação
iPhone Air por Divulgação
Xiaomi 15 Ultra por Divulgação
Samsung Galaxy S25 Ultra por Divulgação
Google Pixel 10 Pro por Andrew Lanxon/CNET
1 de 5
Samsung Galaxy Edge por Divulgação

Mas, mesmo com toda a força do iPhone, outras marcas não ficaram atrás. Empresas como Google, Samsung e Xiaomi apresentaram alternativas igualmente robustas, que conquistam usuários pela performance e pelos recursos de ponta.

A seguir, conheça cinco celulares capazes de competir com o novo smartphone da Apple.

1. Google Pixel 10 Pro

O Google Pixel 10 Pro chegou como um dos aparelhos mais completos do ano. O modelo já vem equipado com o Android 16 e conta com sete anos de atualizações de sistema. Além disso, a certificação contra poeira e água aumenta a durabilidade do dispositivo.

Um dos pontos fortes está no conjunto triplo de câmeras. As lentes grande angular, ultra grande angular e telefoto oferecem zoom de até 100x e garantem imagens extremamente detalhadas.

Para quem busca desempenho, o Pixel 10 Pro oferece até 16 GB de RAM e diferentes opções de armazenamento, que podem chegar a 1 TB. A tela de alta definição torna a experiência em jogos e vídeos ainda mais envolvente.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

A Samsung mostrou mais uma vez por que é considerada uma das principais rivais da Apple ao lançar o Galaxy S25 Ultra. O smartphone conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, resolução Quad HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

O desempenho é garantido pelo processador octa-core, que permite rodar múltiplas tarefas com fluidez. Além disso, o aparelho possui um sistema eficiente de economia de energia, o que amplia a autonomia de uso.

No quesito câmeras, o Galaxy S25 Ultra entrega resultados impressionantes. O conjunto de quatro lentes inclui um sensor de 200 MP, além de opções para fotos com zoom óptico e em ambientes com baixa iluminação. O resultado são vídeos em 8K e imagens de altíssima definição.

3. Xiaomi 15 Ultra

O Xiaomi 15 Ultra é a grande aposta da marca para competir diretamente com os líderes de mercado.

Seu destaque principal é a parceria com a Leica, que trouxe ainda mais qualidade às quatro câmeras traseiras. Isso garante registros fotográficos com cores realistas e excelente nitidez.

O modelo também não decepciona em desempenho. Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, ele conta com 12 GB de RAM e até 1 TB de espaço interno, atendendo até os usuários mais exigentes.

Outro diferencial é a bateria de 5.240 mAh, com suporte para carregamento ultrarrápido de 90 W e sem fio de 50 W. A resistência à água e à poeira completa o pacote.

4. iPhone Air

O iPhone Air foi lançado pela Apple para quem procura design minimalista. Com apenas 5,6 mm de espessura, é um dos aparelhos mais finos do mercado.

Apesar da leveza, o modelo não abre mão da potência. Ele vem com o processador A19, presente também nas versões Pro, e roda o iOS 26. O armazenamento pode variar entre 256 GB e 1 TB, atendendo diferentes perfis de usuário.

A bateria, no entanto, é menor por conta do tamanho reduzido. Esse ponto gera debate entre especialistas, mas a Apple afirma que a tecnologia de gerenciamento inteligente ajuda a equilibrar a autonomia.

5. Samsung Galaxy Edge

Fechando a lista, o Galaxy Edge é mais uma opção poderosa da Samsung. O modelo vem equipado com o Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM e versões de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Mesmo com apenas duas câmeras traseiras, o aparelho entrega resultados consistentes em fotos e vídeos.

Ele também é resistente a água e poeira e faz parte do ecossistema Galaxy AI, que adiciona recursos de inteligência artificial ao uso diário.

