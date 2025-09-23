Tecnologia

Os rivais do iPhone 17: veja os smartphones mais potentes do momento

Modelos entregam desempenho e inovação

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:00

Conheça os smartphones que oferecem potência de última geração e recursos avançados Crédito: Divulgação/Apple

O lançamento do iPhone 17 movimentou o mercado global de tecnologia. A Apple trouxe ao público um modelo que chama atenção pelo conjunto de câmeras aprimorado, o poder de processamento e ferramentas exclusivas de Inteligência Artificial (IA).

Mas, mesmo com toda a força do iPhone, outras marcas não ficaram atrás. Empresas como Google, Samsung e Xiaomi apresentaram alternativas igualmente robustas, que conquistam usuários pela performance e pelos recursos de ponta.

A seguir, conheça cinco celulares capazes de competir com o novo smartphone da Apple.

1. Google Pixel 10 Pro

O Google Pixel 10 Pro chegou como um dos aparelhos mais completos do ano. O modelo já vem equipado com o Android 16 e conta com sete anos de atualizações de sistema. Além disso, a certificação contra poeira e água aumenta a durabilidade do dispositivo.

Um dos pontos fortes está no conjunto triplo de câmeras. As lentes grande angular, ultra grande angular e telefoto oferecem zoom de até 100x e garantem imagens extremamente detalhadas.

Para quem busca desempenho, o Pixel 10 Pro oferece até 16 GB de RAM e diferentes opções de armazenamento, que podem chegar a 1 TB. A tela de alta definição torna a experiência em jogos e vídeos ainda mais envolvente.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

A Samsung mostrou mais uma vez por que é considerada uma das principais rivais da Apple ao lançar o Galaxy S25 Ultra. O smartphone conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, resolução Quad HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

O desempenho é garantido pelo processador octa-core, que permite rodar múltiplas tarefas com fluidez. Além disso, o aparelho possui um sistema eficiente de economia de energia, o que amplia a autonomia de uso.

No quesito câmeras, o Galaxy S25 Ultra entrega resultados impressionantes. O conjunto de quatro lentes inclui um sensor de 200 MP, além de opções para fotos com zoom óptico e em ambientes com baixa iluminação. O resultado são vídeos em 8K e imagens de altíssima definição.

3. Xiaomi 15 Ultra

O Xiaomi 15 Ultra é a grande aposta da marca para competir diretamente com os líderes de mercado.

Seu destaque principal é a parceria com a Leica, que trouxe ainda mais qualidade às quatro câmeras traseiras. Isso garante registros fotográficos com cores realistas e excelente nitidez.

O modelo também não decepciona em desempenho. Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, ele conta com 12 GB de RAM e até 1 TB de espaço interno, atendendo até os usuários mais exigentes.

Outro diferencial é a bateria de 5.240 mAh, com suporte para carregamento ultrarrápido de 90 W e sem fio de 50 W. A resistência à água e à poeira completa o pacote.

4. iPhone Air

O iPhone Air foi lançado pela Apple para quem procura design minimalista. Com apenas 5,6 mm de espessura, é um dos aparelhos mais finos do mercado.

Apesar da leveza, o modelo não abre mão da potência. Ele vem com o processador A19, presente também nas versões Pro, e roda o iOS 26. O armazenamento pode variar entre 256 GB e 1 TB, atendendo diferentes perfis de usuário.

A bateria, no entanto, é menor por conta do tamanho reduzido. Esse ponto gera debate entre especialistas, mas a Apple afirma que a tecnologia de gerenciamento inteligente ajuda a equilibrar a autonomia.

5. Samsung Galaxy Edge

Fechando a lista, o Galaxy Edge é mais uma opção poderosa da Samsung. O modelo vem equipado com o Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM e versões de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Mesmo com apenas duas câmeras traseiras, o aparelho entrega resultados consistentes em fotos e vídeos.