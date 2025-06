ESPAÇO

Ouça o espaço: NASA cria sons da nebulosa 'mão de Deus' e galáxias

A agência espacial transforma dados cósmicos em melodias inusitadas

Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 13:30

Desvende como a NASA está fazendo o universo ser ouvido por todos Crédito: X-ray: NASA/CXC/Stanford Univ./R. Romani et al. (Chandra); NASA/MSFC (IXPE); Infared: NASA/JPL-Caltech/DECaPS; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt

A NASA, renomada agência espacial, deu um passo revolucionário para desvendar os mistérios do universo, permitindo que as pessoas o experimentem não apenas com os olhos, mas também com os ouvidos. Embora o som não se propague no vácuo espacial, a agência desenvolveu uma técnica inovadora para converter dados complexos em sons audíveis para humanos. >

Anteriormente, a principal contribuição da NASA era visual, revelando as deslumbrantes imagens que hoje conhecemos. Contudo, pensando em incluir a comunidade cega e enriquecer a experiência de todos, a agência agora aposta na sonificação, transformando essas paisagens cósmicas em sinfonias estelares. Essa iniciativa democratiza o acesso à beleza inigualável do espaço.>

Essa abordagem inovadora usa informações coletadas por telescópios e instrumentos para criar uma experiência imersiva. É um convite para explorar o universo de uma forma totalmente nova, expandindo a nossa percepção e oferecendo um novo senso de conexão com o desconhecido.>

A 'mão de Deus' e seus acordes cósmicos

Um dos destaques dessa iniciativa é a “mão de Deus” cósmica, um objeto celeste conhecido oficialmente como MSH 11-52. Esta impressionante nuvem de partículas energizadas, popularizada por sua beleza visual em 2023, ganhou uma nova dimensão sonora no ano seguinte. Para capturar seus sons, a NASA uniu dados de diferentes fontes para formar um espectro sonoro único.>

Essa tradução sonora da “mão de Deus” envolveu o Observatório de raios-X Chandra, que gerou sons de cordas. Em seguida, o telescópio IXPE contribuiu com sons de vento, enquanto instrumentos astronômicos baseados na Terra adicionaram sons de sintetizador. A combinação resultou em uma melodia intrigante, permitindo uma imersão auditiva nesse fenômeno cósmico.>

Galáxia espiral e suas vibrações distantes

Além da “mão de Deus”, a NASA também sonificou outros objetos notáveis, como a majestosa galáxia espiral M74. Seus dados foram coletados por múltiplas fontes, contribuindo para uma rica tapeçaria sonora. O Observatório de raios-X Chandra produziu sons etéreos vítreos e sons claros relativamente altos.>

O telescópio James Webb, por sua vez, revelou faixas de frequências baixas, médias e altas da galáxia M74, com as estrelas mais brilhantes sendo ouvidas como sons percussivos. Adicionalmente, o Telescópio Hubble contribuiu com sons de sintetizador, e as estrelas e aglomerados brilhantes foram traduzidos como sons metálicos finos dedilhados. Essa orquestra de dados transforma a galáxia em uma experiência sonora complexa.>

A nebulosa 'água-viva' ressoa no espaço

Outra fascinante tradução sonora é a da “nebulosa água-viva”, uma supernova identificada como o objeto IC 443. Este evento cósmico foi interpretado através de uma combinação de dados, criando uma paleta de tons. O Observatório de raios-X Chandra e a missão alemã ROSAT juntos produziram tons mais elevados.>