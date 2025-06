EXÓTICOS, MAS PERIOGOSOS

Ovos rosa no jardim? Veja por que você nunca deve tocá-los com as mãos

Ovos cor-de-rosa podem parecer inofensivos, mas carregam uma ameaça invisível: larvas que causam meningite em humanos.

Agência Correio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:30

Parecendo uvas, esses ovos proliferam um molusco perigoso Crédito: Imagem: Rhalah/Wikimedia Commons

Eles pertencem ao caracol-maçã, espécie que devasta plantações e contém parasitas letais. Descubra como identificar e reportar essa praga.

Autoridades ambientais reforçam: nunca toque nos ovos sem proteção. A prevenção salva vidas e evita surtos.

Da água para o cérebro: o ciclo do parasita

O Angiostrongylus cantonensis usa o caracol como hospedeiro. Ao infectar humanos, migra para o sistema nervoso, causando inflamação grave.

Vegetais mal lavados são a principal via de contaminação. Cozinhe bem os alimentos e higienize-os com água corrente.

Impacto ambiental do caracol-maçã

Sem inimigos naturais, essa espécie domina ecossistemas aquáticos. Sua alimentação voraz ameaça biodiversidade e economias locais.

Ovos resistem em ambientes úmidos, facilitando a dispersão. Fiscalização e remoção precoce são fundamentais.