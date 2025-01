MEIO AMBIENTE

'Peixes sumindo': conheça os efeitos do coral invasor na Baía de Todos-os-Santos

Pescadores avistaram espécie invasora pela primeira vez há mais de um ano

Xandinho, como é conhecido, faz parte do grupo que acompanha a reprodução acelerada do Chromonephthea braziliensis - nome científico do coral natural do Oceano Índico, na costa da Singapura, país asiático. O organismo é considerado uma espécie invasora no Brasil e foi identificado no Rio de Janeiro na década de 1990. Por não ter predadores naturais, o octocoral se espalha rapidamente pela Baía, afastando peixes e prejudicando o ecossistema local.