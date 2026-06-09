Paolla Oliveira posa de lingerie e chama atenção: ‘O Hexa tá com ela’

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:29
A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar cliques apenas de lingerie inspirados na Copa do Mundo 2026.
Nas fotos, Paolla aparece usando lingeries nas cores da bandeira brasileira e brincando com uma bola de futebol, em uma campanha que faz referência às superstições dos torcedores durante grandes competições.
Paolla Oliveira em ensaio fotográfico
“Dizem por aí que, usando a cor certa, dá sorte. Na dúvida, já tô com todas. E vocês, já separaram os looks?”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
Os seguidores da atriz foram à loucura e fizeram vários comentários na publicação. “Assim a vitória vem fácil”, brincou uma pessoa. “Vamos descobrir que ela também joga futebol e está pronta para ir à Copa”, comentou outro.
“O Hexa tá com ela”, comemorou uma. “Essa mulher é praticamente um patrimônio brasileiro”, escreveu outra seguidora.