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Paolla Oliveira posa de lingerie e chama atenção: ‘O Hexa tá com ela’

Atriz de 44 anos chamou atenção nas redes sociais com cliques usando as cores do bandeira brasileira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:29

Paolla Oliveira em ensaio fotográfico
Paolla Oliveira em ensaio fotográfico Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar cliques apenas de lingerie inspirados na Copa do Mundo 2026.

Nas fotos, Paolla aparece usando lingeries nas cores da bandeira brasileira e brincando com uma bola de futebol, em uma campanha que faz referência às superstições dos torcedores durante grandes competições.

Paolla Oliveira em ensaio fotográfico

Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
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Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram

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“Dizem por aí que, usando a cor certa, dá sorte. Na dúvida, já tô com todas. E vocês, já separaram os looks?”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os seguidores da atriz foram à loucura e fizeram vários comentários na publicação. “Assim a vitória vem fácil”, brincou uma pessoa. “Vamos descobrir que ela também joga futebol e está pronta para ir à Copa”, comentou outro.

“O Hexa tá com ela”, comemorou uma. “Essa mulher é praticamente um patrimônio brasileiro”, escreveu outra seguidora.

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Paolla Oliveira

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