ALERTA

Passista que infartou após desfile sentiu fortes dores no peito um mês antes mas ignorou sintomas

Musa de 38 anos fazia exames periódicos de três em três meses

A musa da escola de samba Boa Vista, Aline Bianca, infartou e morreu horas depois de desfilar no Carnaval de Vitória, no último domingo (23). Dois dias depois do falecimento, seu marido, Rafael Aquino, revelou que a passista sentiu fortes dores no peito um mês e meio antes de morrer, mas não investigou os sintomas com um especialista porque associou a ansiedade. >