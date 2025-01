BBB 25

Perguntada sobre Viviane Araújo, Gracyanne elogia ex de Belo: 'Ela é maravilhosa'

Gracyanne viveu 16 anos com Belo; musa chegou a ser apontada como pivô da separação do cantor com a ex

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 11:21

Belo, Gracyanne e Viviane Crédito: Divulgação

O BBB 25 mal começou e Gracyanne Barbosa mostrou que não terá problema nenhum em falar sobre Viviane Araújo. Provando que não tem rivalidade com a ex de Belo, a musa fitness fez elogios quando questionada sobre a musa do Salgueiro.

Ao ser questionada por seu colega de confinamento, Marcelo, sobre escolas de samba, Gracyanne disse ser mangueirense. Quando perguntava sobre quem era a musa do Salgueiro, ela respondeu com naturalidade. "Viviane! Ela é maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo. Vocês vão vê-la desfilar".

Há muitos boatos de que Vivi e Gracyanne não se batem. Isso porque as duas são ex do cantor Belo, que foi casado com Viviane por nove anos e, após a separação, engatou um romance com Gracyanne, que durou 16 anos. Os dois se separam em abril de 2024.