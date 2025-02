SHOW DE HITS

Péricles é a próxima atração da festa de sexta no BBB25

Pagodeiro já se apresentou no reality show no ano passado

Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 20:41

Péricles Crédito: Reprodução

A próxima festa do Big Brother Brasil 25 será na base de muito pagode. A comemoração vai ocorrer nesta sexta (07) e o cantor Péricles foi escalado para comandar a noite de diversão e animação. >

Péricles vai se apresentar com um repertório formado por hits e medleys de canções capazes de colocar todo mundo para cantar e dançar. Na setlist prevista estão os sucessos "Até que durou", "O show tem que continuar", "Melhor eu ir" e "Dança do bole bole". >

O cantor, que já esteve na casa mais vigiada do Brasil na edição de 2024, relata sobre a alegria de voltar ao reality: “Fazer um show no Big Brother Brasil, para mim, vale muito. Estou muito feliz com a chance de fazer parte da trilha sonora de quem está na casa e de quem também está curtindo o BBB 25", diz. >

"A característica principal do nosso show é emoção sempre em alta, é claro, junto com um bom pagode para todo mundo dançar. A nossa expectativa é que seja maravilhoso, com essa junção de todo mundo sambando e se emocionando", confessou o pagodeiro.>