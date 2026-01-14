ESTILO DE VIDA

Pessoas aparentemente saudáveis podem esconder corpo frágil e envelhecido; entenda o que causa a diferença

Descubra como o consumo excessivo de comida ultra processada pode transformar um corpo jovem em um organismo idoso

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:00

Hábitos não saudáveis se tornam cada vez mais comuns nas rotinas apertadas do cotidiano Crédito: Freepik

Alimentos ultraprocessados parecem uma solução prática para a rotina corrida, mas o preço aparece nos exames. Lars Elbæk sentiu o impacto real ao descobrir que sua saúde interna estava em colapso total. O empresário ignorou os sinais de sedentarismo por anos e confiou apenas na sua sensação de bem-estar.

Contudo, a ciência provou que sentir-se jovem não garante que os órgãos estejam saudáveis e fortes. Após ver os resultados, ele percebeu que a falta de exercícios e vegetais causou danos profundos. “Foi muito pior do que eu imaginava. Muito pior”, desabafou Lars sobre sua nova realidade.

Entendendo os dados biológicos

Especialistas em saúde avaliaram indicadores metabólicos e a força física de Lars durante um programa especial. Essas análises detalhadas revelam como o corpo está envelhecendo por dentro, longe dos nossos olhos. Embora ele acreditasse estar bem, os números mostraram um cenário de saúde física bastante preocupante. Por essa razão, os médicos focam na idade biológica como o indicador mais fiel da longevidade.

Onde mora o perigo abdominal

Mesmo com um peso visualmente aceitável, os testes detectaram riscos silenciosos que podem ser fatais futuramente. A gordura visceral estava escondida entre os órgãos vitais, sufocando as funções básicas do organismo. Esse tipo de acúmulo adiposo é muito mais perigoso do que a gordura sob a pele. Portanto, manter hábitos saudáveis é a única forma de evitar que o corpo sofra danos internos.

A fofoca do sistema digestivo

O pesquisador Henrik Roager analisou o caso e deu uma notícia que chocou o empresário dinamarquês. Ele afirmou categoricamente: “Em relação à sua idade e à média, corresponde a uma pessoa de 80 anos”. A dieta desequilibrada de Lars deixou marcas indeléveis que os cientistas conseguiram ler com total clareza. Segundo Roager, “o intestino está fofocando” sobre cada escolha alimentar errada feita ao longo dos anos.

A falta de nutrientes vitais

A chamada dieta ocidental, cheia de açúcar e gordura, é a maior inimiga da longevidade intestinal. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere a praticidade dos ultraprocessados ao frescor dos alimentos naturais. Quando as fibras são deixadas de lado, o ecossistema de bactérias no intestino sofre um golpe. Consequentemente, o corpo perde sua primeira linha de defesa contra doenças inflamatórias e distúrbios diversos.

Ameaças silenciosas à saúde

A carência de nutrição correta no sistema digestivo pode abrir portas para enfermidades muito graves futuramente. Roager alertou que “se as bactérias intestinais não receberem fibra suficiente, podem formar substâncias potencialmente nocivas”. Essa transformação química no cólon é um dos gatilhos para o aumento de câncer colorretal. Por isso, a prevenção através da comida de verdade é a melhor estratégia de sobrevivência atual.

O papel do cólon no corpo

Muitos cidadãos convivem com desconfortos abdominais sem entender que a origem está naquilo que comem. A constipação crônica, por exemplo, sinaliza que o intestino não está recebendo o combustível necessário. O cientista Henrik Roager foi muito claro: “Não devemos subestimar a importância do intestino” para nós. Esse órgão é essencial para regular a imunidade e manter o equilíbrio de todos os hormônios.

Alimentos frescos vs processados

A saúde do trato digestivo depende diretamente de alimentos que demandam uma mastigação ativa e constante. Produtos muito processados chegam ao estômago quase prontos, o que deixa o sistema de digestão preguiçoso. O especialista enfatizou que “Quanto menos processados forem os alimentos, mais você exercita o cólon”. Portanto, trocar o suco coado pela fruta inteira é uma mudança simples com grandes benefícios.

O alerta para recomeçar