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Pneumonia, transplante e susto: ator da Globo, que fez Dona de Mim, está sem andar

Claudio Cinti está internado há 50 dias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:42

Cláudio Cinti
Cláudio Cinti Crédito: Reprodução

Após mais de 50 dias internado, o ator Claudio Cinti, de 60 anos, usou as redes sociais para atualizar o público sobre seu estado de saúde. Ele está em tratamento contra uma pneumonia e passou por uma traqueostomia, procedimento que auxilia na respiração.

Cláudio Cinti

Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
Cláudio Cinti por Reprodução
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Cláudio Cinti por Reprodução

Em vídeo, o artista afirmou que a recuperação tem sido gradual e ainda enfrenta limitações. “As coisas vinham evoluindo, mas devagar. Ainda estou muito inchado, o que me atrapalha na fisioterapia. Ainda não estou andando. Fico na cama, mas com fé que isso tudo vai passar”, disse.

Sem trabalhar desde dezembro por causa do quadro de saúde, Cinti também destacou a importância do apoio que vem recebendo. “Queria agradecer vocês pelas orações, pela torcida e pelas doações que vocês fazem”, afirmou.

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Antes da internação, o ator havia passado por um transplante de rim pelo SUS no fim de 2025. Após a cirurgia, começou a apresentar sintomas como cansaço persistente e, ao buscar atendimento médico, recebeu o diagnóstico de pneumonia.

Conhecido por participações no humorístico Zorra Total e em novelas, Claudio Cinti segue afastado da televisão enquanto se recupera.

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