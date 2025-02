ROMANCE

Policial militar, pai de menina de 12 anos e carioca: saiba quem é o novo namorado de Jojo Todynho

“Linda, gostosa e namorando com ‘polícia’”, comemorou a famosa após pedido romântico

Nesta terça-feira (11), a cantora Jojo Todynho assumiu um novo romance para seus seguidores nas redes sociais e deixou todos curiosos. Com direito a buquê de flores, balões coloridos e café na cama, Jojo foi pedida em namoro por Thiago Gonçalves no dia do seu aniversário de 28 anos. >

Mas afinal, quem é o namorado de Jojo Todynho? Thiago Gonçalves é 10 anos mais velho que Jojo. De acordo com informações do portal Leo Dias, ele é policial militar há 21 anos, é botafoguense e pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior. >

Com mais de 3 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o amado de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família, viagens, além da sua rotina intensa de exercícios físicos para deixar o shape em dia. No Instagram de Jojo, Thiago apareceu apenas uma única vez, quando a artista publicou no feed um registro sendo madrinha de casamento ao lado do amado, antes de assumir publicamente o romance. >