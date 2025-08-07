CURIOSIDADES

Por que a concha faz barulho de mar no ouvido? A ciência explica

Ilusão ou fenômeno natural? Entenda como a física e nosso cérebro criam esse efeito sonoro curioso

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:00

Descubra o mistério por trás do som do mar que ouvimos nas conchas – e por que ele não vem do oceano Crédito: Freepik

Você já encostou uma concha no ouvido e escutou um barulho que lembra as ondas do mar? Esse som icônico não é magia – é ciência pura. A explicação está na forma como a concha captura e amplifica os sons ao redor.

Mas por que o ruído parece tão semelhante ao oceano? Tudo depende da estrutura da concha, que age como uma caixa de ressonância natural, transformando sons comuns em uma experiência sonora única.

De onde vem o som das conchas? 1 de 7

Como a concha produz o som do mar?

A concha funciona como um amplificador natural. Suas curvas internas capturam vibrações do ambiente – como vozes, vento ou até o fluxo sanguíneo do seu ouvido – e as reverberam em frequências específicas.

Conchas maiores tendem a ecoar sons graves, enquanto as menores destacam tons agudos. O material também influencia: conchas mais espessas ou com composições calcárias produzem reverberações distintas.

O som não vem do mar, mas da amplificação de ruídos ao nosso redor. Em ambientes barulhentos, o efeito é mais intenso; no silêncio, quase imperceptível.

O papel da ressonância sonora

A física por trás desse efeito chama-se ressonância acústica. Quando as ondas sonoras externas entram na concha, elas "quicam" em suas paredes, criando um eco contínuo.

Instrumentos musicais, como violões, usam o mesmo princípio em suas caixas de ressonância. Na concha, o ar circula pelas cavidades internas, gerando um som suave e constante – que nosso cérebro, por associação, interpreta como mar.

Por que associamos o som ao oceano?

Aqui entra a psicologia: nossa memória auditiva liga conchas à praia. Ao ouvir o ruído reverberado, o cérebro preenche a informação com a referência mais óbvia – as ondas.

Dica: Teste conchas de formatos diferentes. Uma espiral mais fechada produz um "shhh" suave, enquanto uma abertura maior gera um som mais aberto, como ondas quebrando.

Fenômenos similares na natureza

Outros elementos naturais produzem efeitos parecidos:

Cavernas: criam ecos prolongados

Troncos ocos: amplificam o vento



Folhas secas: emitem chiados ao vibrar.



Esses princípios inspiraram a acústica de teatros e estúdios de gravação. Afinal, a natureza sempre foi a primeira engenheira de som.