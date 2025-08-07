Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que a concha faz barulho de mar no ouvido? A ciência explica

Ilusão ou fenômeno natural? Entenda como a física e nosso cérebro criam esse efeito sonoro curioso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:00

Descubra o mistério por trás do som do mar que ouvimos nas conchas – e por que ele não vem do oceano
Descubra o mistério por trás do som do mar que ouvimos nas conchas – e por que ele não vem do oceano Crédito: Freepik

Você já encostou uma concha no ouvido e escutou um barulho que lembra as ondas do mar? Esse som icônico não é magia – é ciência pura. A explicação está na forma como a concha captura e amplifica os sons ao redor.

Mas por que o ruído parece tão semelhante ao oceano? Tudo depende da estrutura da concha, que age como uma caixa de ressonância natural, transformando sons comuns em uma experiência sonora única.

De onde vem o som das conchas?

O som não vem do mar, mas da amplificação de ruídos ao nosso redor por Reprodução
A concha funciona como um amplificador natural(Imagem: Ugo Burlini | Shutterstock) por Imagem: Ugo Burlini | Shutterstock
As curvas das conchas presentes capturam vibrações do ambiente  por Marina Silva/CORREIO*
Essas vibrações como vozes, vento ou até o fluxo sanguíneo do seu ouvido reverberam em frequências específicas. por Marina Silva/CORREIO*
Conchas maiores tendem a ecoar sons graves por Reprodução/Youtube
Conchas menores destacam tons agudos por Reprodução
Em ambientes barulhentos, o efeito é mais intenso por Reprodução
1 de 7
O som não vem do mar, mas da amplificação de ruídos ao nosso redor por Reprodução

Como a concha produz o som do mar?

A concha funciona como um amplificador natural. Suas curvas internas capturam vibrações do ambiente – como vozes, vento ou até o fluxo sanguíneo do seu ouvido – e as reverberam em frequências específicas.

Conchas maiores tendem a ecoar sons graves, enquanto as menores destacam tons agudos. O material também influencia: conchas mais espessas ou com composições calcárias produzem reverberações distintas.

O som não vem do mar, mas da amplificação de ruídos ao nosso redor. Em ambientes barulhentos, o efeito é mais intenso; no silêncio, quase imperceptível.

O papel da ressonância sonora

A física por trás desse efeito chama-se ressonância acústica. Quando as ondas sonoras externas entram na concha, elas "quicam" em suas paredes, criando um eco contínuo.

Instrumentos musicais, como violões, usam o mesmo princípio em suas caixas de ressonância. Na concha, o ar circula pelas cavidades internas, gerando um som suave e constante – que nosso cérebro, por associação, interpreta como mar.

Por que associamos o som ao oceano?

Aqui entra a psicologia: nossa memória auditiva liga conchas à praia. Ao ouvir o ruído reverberado, o cérebro preenche a informação com a referência mais óbvia – as ondas.

Dica: Teste conchas de formatos diferentes. Uma espiral mais fechada produz um "shhh" suave, enquanto uma abertura maior gera um som mais aberto, como ondas quebrando.

Fenômenos similares na natureza

Outros elementos naturais produzem efeitos parecidos:

  • Cavernas: criam ecos prolongados
  • Troncos ocos: amplificam o vento
  • Folhas secas: emitem chiados ao vibrar.

Esses princípios inspiraram a acústica de teatros e estúdios de gravação. Afinal, a natureza sempre foi a primeira engenheira de som.

A próxima vez que levar uma concha ao ouvido, lembre-se: você não está ouvindo o mar, mas sim a física e a biologia trabalhando juntas. Um lembrete de que até nas pequenas coisas há ciência – e poesia – para descobrir.

Mais recentes

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'
Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga
Imagem - Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
01

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
02

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
03

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
04

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação