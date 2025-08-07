Por que a concha faz barulho de mar no ouvido? A ciência explica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:00
Você já encostou uma concha no ouvido e escutou um barulho que lembra as ondas do mar? Esse som icônico não é magia – é ciência pura. A explicação está na forma como a concha captura e amplifica os sons ao redor.
Mas por que o ruído parece tão semelhante ao oceano? Tudo depende da estrutura da concha, que age como uma caixa de ressonância natural, transformando sons comuns em uma experiência sonora única.
De onde vem o som das conchas?
A concha funciona como um amplificador natural. Suas curvas internas capturam vibrações do ambiente – como vozes, vento ou até o fluxo sanguíneo do seu ouvido – e as reverberam em frequências específicas.
Conchas maiores tendem a ecoar sons graves, enquanto as menores destacam tons agudos. O material também influencia: conchas mais espessas ou com composições calcárias produzem reverberações distintas.
O som não vem do mar, mas da amplificação de ruídos ao nosso redor. Em ambientes barulhentos, o efeito é mais intenso; no silêncio, quase imperceptível.
A física por trás desse efeito chama-se ressonância acústica. Quando as ondas sonoras externas entram na concha, elas "quicam" em suas paredes, criando um eco contínuo.
Instrumentos musicais, como violões, usam o mesmo princípio em suas caixas de ressonância. Na concha, o ar circula pelas cavidades internas, gerando um som suave e constante – que nosso cérebro, por associação, interpreta como mar.
Aqui entra a psicologia: nossa memória auditiva liga conchas à praia. Ao ouvir o ruído reverberado, o cérebro preenche a informação com a referência mais óbvia – as ondas.
Dica: Teste conchas de formatos diferentes. Uma espiral mais fechada produz um "shhh" suave, enquanto uma abertura maior gera um som mais aberto, como ondas quebrando.
Outros elementos naturais produzem efeitos parecidos:
Esses princípios inspiraram a acústica de teatros e estúdios de gravação. Afinal, a natureza sempre foi a primeira engenheira de som.
A próxima vez que levar uma concha ao ouvido, lembre-se: você não está ouvindo o mar, mas sim a física e a biologia trabalhando juntas. Um lembrete de que até nas pequenas coisas há ciência – e poesia – para descobrir.