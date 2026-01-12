SAÚDE

Por que é um erro usar pasta de dentes que promete matar todas as bactérias nos dentes

Entenda por que matar todas as bactérias da boca não é bom para sua saúde

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:00

Nova pasta de dente alemã promete revolucionar o tratamento da gengivite grave Crédito: Freepik

Usar produtos que prometem eliminar 99% das bactérias pode parecer uma boa ideia, mas não é. O segredo de uma boca saudável está no equilíbrio, e não na esterilização total do microbioma.

Felizmente, pesquisadores alemães desenvolveram uma solução que ataca apenas o que realmente causa doenças.

Os riscos de perder dentes e osso

A inflamação crônica na gengiva atinge grande parte dos adultos e costuma ser bastante subestimada. Em estágios severos, a pessoa pode sofrer retração gengival e até a perda total dos dentes.

Além disso, o impacto vai além da estética e da mastigação correta. A inflamação constante na boca pode sobrecarregar o sistema imunológico e favorecer o aparecimento de diabetes e problemas no coração.

O papel dos patógenos na gengiva

O desenvolvimento da doença está diretamente ligado à proliferação de bactérias específicas e agressivas. Esses microrganismos conseguem ultrapassar a barreira gengival e causar estragos nos tecidos de suporte dos dentes.

Dessa forma, a prevenção foca em impedir que essas colônias se instalem permanentemente. Quando a limpeza falha, as bactérias penetram nos tecidos e tornam a recuperação muito mais difícil e dolorosa.

Uma abordagem seletiva para a cura

As fórmulas convencionais que utilizam clorexidina desorganizam toda a flora oral de forma indiscriminada.

Consequentemente, o espaço deixado pelas bactérias boas acaba sendo ocupado rapidamente por microrganismos mais resistentes e perigosos.

Para resolver isso, cientistas do Instituto Fraunhofer criaram uma alternativa que bloqueia o crescimento bacteriano.

Stephan Schilling, representante do Instituto, explica em comunicado que “ela não mata simplesmente os patógenos da gengivite, mas apenas bloqueia seu crescimento”, mantendo a proteção natural.

Onde encontrar a nova tecnologia

Infelizmente, a pasta de dente alemã com o componente PerioTrap não está disponível em lojas brasileiras.

Ela começou a ser vendida de forma limitada na Europa, através de canais digitais e pontos selecionados.

É importante não confundir a novidade com produtos locais que possuem nomes foneticamente parecidos.