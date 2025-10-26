Prepare-se para boas vibrações: as cores e números da sorte de hoje (26 de outubro) fortalecem novos começos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:00
O dia de hoje, domingo, dia 26 de outubro, carrega uma energia tranquila, mas poderosa. É o tipo de dia em que o universo sussurra, e quem estiver atento pode captar sinais de novos começos, boas conversas e até coincidências que parecem mágicas. Cada signo tem uma cor e um número da sorte que potencializam essa sintonia, ajudando a alinhar mente e emoção para encerrar o mês com equilíbrio e propósito.
Áries:
A vibração do dia pede leveza: não é hora de forçar nada, mas de permitir que as coisas fluam. Um encontro casual pode reacender uma motivação antiga.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 17
Touro:
A energia do domingo desperta prazer e sensibilidade. Valorize momentos simples, eles podem te trazer respostas inesperadas.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 28
Gêmeos:
A comunicação flui e o magnetismo está em alta. Ótimo dia para manifestar desejos e colocar a vida em movimento.
Cor da sorte: Amarelo manteiga
Número da sorte: 33
Câncer:
O domingo pede aconchego e estabilidade emocional. Uma conversa amorosa pode restaurar a confiança em alguém.
Cor da sorte: Azul-petróleo
Número da sorte: 14
Leão:
O universo te impulsiona a brilhar, mas de um jeito autêntico e calmo. A sorte chega quando você relaxa.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 26
Virgem:
Energia de organização emocional. O domingo ajuda a enxergar o que ficou para trás e a se abrir para algo novo.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 8
Libra:
Você encontra paz em gestos simples e conexões sinceras. Uma pequena escolha pode mudar o rumo da semana.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 19
Escorpião:
O dia traz revelações suaves e um ar de mistério bom. Escute seu instinto, ele sabe o que está vindo.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 44
Sagitário:
Você recupera o entusiasmo e o senso de humor. Um convite inesperado pode ser o que faltava para o seu domingo ser marcante.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 21
Capricórnio:
O dia favorece recomeços silenciosos. Sua energia está voltada para reconstruir, e o universo apoia isso.
Cor da sorte: Areia
Número da sorte: 30
Aquário:
O domingo inspira liberdade e ideias brilhantes. Uma nova visão sobre algo antigo pode trazer sorte real.
Cor da sorte: Verde-limão
Número da sorte: 12
Peixes:
A intuição está aguçada, e os sinais ao seu redor são claros, se você se permitir ouvir. Dia de boas coincidências.
Cor da sorte: Rosa quartzo
Número da sorte: 5