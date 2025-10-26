Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se para boas vibrações: as cores e números da sorte de hoje (26 de outubro) fortalecem novos começos

Energias do dia abrem espaço para sorte, reconciliações e novas intenções

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, domingo, dia 26 de outubro, carrega uma energia tranquila, mas poderosa. É o tipo de dia em que o universo sussurra, e quem estiver atento pode captar sinais de novos começos, boas conversas e até coincidências que parecem mágicas. Cada signo tem uma cor e um número da sorte que potencializam essa sintonia, ajudando a alinhar mente e emoção para encerrar o mês com equilíbrio e propósito.

Leia mais

Imagem - Áries, Gêmeos, Câncer e Leão recebem neste sábado (25 de outubro) um sinal poderoso do destino; veja

Áries, Gêmeos, Câncer e Leão recebem neste sábado (25 de outubro) um sinal poderoso do destino; veja

Imagem - Virada emocional: signos são levados hoje (25 de outubro) a repensar caminhos e intenções; veja previsões

Virada emocional: signos são levados hoje (25 de outubro) a repensar caminhos e intenções; veja previsões

Áries:

A vibração do dia pede leveza: não é hora de forçar nada, mas de permitir que as coisas fluam. Um encontro casual pode reacender uma motivação antiga.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 17

Touro:

A energia do domingo desperta prazer e sensibilidade. Valorize momentos simples, eles podem te trazer respostas inesperadas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 28

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos:

A comunicação flui e o magnetismo está em alta. Ótimo dia para manifestar desejos e colocar a vida em movimento.

Cor da sorte: Amarelo manteiga

Número da sorte: 33

Câncer:

O domingo pede aconchego e estabilidade emocional. Uma conversa amorosa pode restaurar a confiança em alguém.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 14

Leão:

O universo te impulsiona a brilhar, mas de um jeito autêntico e calmo. A sorte chega quando você relaxa.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 26

Virgem:

Energia de organização emocional. O domingo ajuda a enxergar o que ficou para trás e a se abrir para algo novo.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 8

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Libra:

Você encontra paz em gestos simples e conexões sinceras. Uma pequena escolha pode mudar o rumo da semana.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 19

Escorpião:

O dia traz revelações suaves e um ar de mistério bom. Escute seu instinto, ele sabe o que está vindo.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 44

Sagitário:

Você recupera o entusiasmo e o senso de humor. Um convite inesperado pode ser o que faltava para o seu domingo ser marcante.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 21

Capricórnio:

O dia favorece recomeços silenciosos. Sua energia está voltada para reconstruir, e o universo apoia isso.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 30

Aquário:

O domingo inspira liberdade e ideias brilhantes. Uma nova visão sobre algo antigo pode trazer sorte real.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 12

Peixes:

A intuição está aguçada, e os sinais ao seu redor são claros, se você se permitir ouvir. Dia de boas coincidências.

Cor da sorte: Rosa quartzo

Número da sorte: 5

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte

Mais recentes

Imagem - Saory acusa Record de proteger Michelle após punição em 'A Fazenda 17'

Saory acusa Record de proteger Michelle após punição em 'A Fazenda 17'
Imagem - Espere até segunda: descubra o dia exato para ganhar mais ao pedir demissão

Espere até segunda: descubra o dia exato para ganhar mais ao pedir demissão
Imagem - Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

Boletim de ocorrência expõe denúncia de agressão de modelo contra Dado Dolabella

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada