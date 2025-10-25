ASTROLOGIA

Virada emocional: signos são levados hoje (25 de outubro) a repensar caminhos e intenções; veja previsões

Energia do dia favorece o autoconhecimento e pede escolhas conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 03:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

Neste sábado, 25 de outubro, o universo pede menos pressa e mais intenção. Cada signo é impulsionado a questionar seus próprios caminhos, deixando para trás velhos hábitos e se reconectando com o que realmente importa. É um dia de recomeços internos - silenciosos, mas profundos. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Hoje, mudar de ideia pode ser sinal de sabedoria, não de fraqueza. Permita-se rever escolhas e abandonar o que já não faz sentido. A flexibilidade será sua maior força e abrirá portas que a teimosia costuma fechar.

Dica cósmica: Escreva algo em que você não acredita mais - e deixe no passado.

Touro: O dia pede que você escute o corpo antes de seguir o relógio. Ajuste o ritmo, reorganize a agenda e priorize o que traz leveza. Nem tudo que parece urgente realmente é.

Dica cósmica: Comece o dia sem despertador e observe como isso muda seu humor.

Gêmeos: Evite correr para resolver tudo de uma vez. O tempo certo é o que respeita sua presença. Pausar antes de agir trará clareza e sincronia.

Dica cósmica: Beba algo morno antes de iniciar as tarefas - isso ajuda a ancorar o foco.

Câncer: Dizer 'não' pode ser o maior gesto de autocuidado hoje. Evite se sobrecarregar e priorize a paz interior em vez de agradar todo mundo.

Dica cósmica: Abra uma janela e respire fundo por alguns minutos antes de decidir algo importante.

Leão: Antes de aceitar novas propostas, pergunte-se se elas realmente se alinham ao que você quer agora. Nem todo convite vale seu tempo.

Dica cósmica: Permita-se ficar em silêncio por alguns minutos. As respostas virão sem esforço.

Virgem: Não tente resolver tudo de uma vez. Hoje, menos é mais. A serenidade que você cultiva logo cedo ditará o ritmo de um dia mais leve.

Dica cósmica: Fique quieto por dois minutos ao acordar e sinta o corpo despertar no seu tempo.

Libra: Seu equilíbrio vem da flexibilidade. Os planos podem mudar, e tudo bem. Isso não é desorganização, é adaptação.

Dica cósmica: Tenha à mão um caderno para anotar pensamentos e aliviar a mente.

Escorpião: Nem toda agitação é boa companhia. Escolha a profundidade em vez do excesso e busque ambientes onde o silêncio seja bem-vindo.

Dica cósmica: Reserve uma hora do dia sem compromissos nem telas.

Sagitário: O que você fizer com intenção hoje tende a fluir com facilidade. Revisar e se preparar com calma trará bons resultados.

Dica cósmica: Organize o espaço de trabalho antes de dormir. Isso limpa também o mental.

Capricórnio: Um começo de dia mais lento pode ser tudo o que você precisa. Não confunda produtividade com pressa.

Dica cósmica: Evite olhar o celular nos primeiros minutos da manhã.

Aquário: Se sentir que tudo está confuso, escolha uma única prioridade. Focar em menos trará mais clareza e equilíbrio.

Dica cósmica: Anote as três tarefas realmente importantes do dia - e só depois comece.

Peixes: Você não precisa ser tudo para todos. Ser fiel ao que sente é o suficiente. A doçura e a verdade serão suas melhores guias hoje.