Virada emocional: signos são levados hoje (25 de outubro) a repensar caminhos e intenções; veja previsões

Energia do dia favorece o autoconhecimento e pede escolhas conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 03:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

Neste sábado, 25 de outubro, o universo pede menos pressa e mais intenção. Cada signo é impulsionado a questionar seus próprios caminhos, deixando para trás velhos hábitos e se reconectando com o que realmente importa. É um dia de recomeços internos - silenciosos, mas profundos. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Hoje, mudar de ideia pode ser sinal de sabedoria, não de fraqueza. Permita-se rever escolhas e abandonar o que já não faz sentido. A flexibilidade será sua maior força e abrirá portas que a teimosia costuma fechar.

Dica cósmica: Escreva algo em que você não acredita mais - e deixe no passado.

Touro: O dia pede que você escute o corpo antes de seguir o relógio. Ajuste o ritmo, reorganize a agenda e priorize o que traz leveza. Nem tudo que parece urgente realmente é.

Dica cósmica: Comece o dia sem despertador e observe como isso muda seu humor.

Gêmeos: Evite correr para resolver tudo de uma vez. O tempo certo é o que respeita sua presença. Pausar antes de agir trará clareza e sincronia.

Dica cósmica: Beba algo morno antes de iniciar as tarefas - isso ajuda a ancorar o foco.

Câncer: Dizer 'não' pode ser o maior gesto de autocuidado hoje. Evite se sobrecarregar e priorize a paz interior em vez de agradar todo mundo.

Dica cósmica: Abra uma janela e respire fundo por alguns minutos antes de decidir algo importante.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Leão: Antes de aceitar novas propostas, pergunte-se se elas realmente se alinham ao que você quer agora. Nem todo convite vale seu tempo.

Dica cósmica: Permita-se ficar em silêncio por alguns minutos. As respostas virão sem esforço.

Virgem: Não tente resolver tudo de uma vez. Hoje, menos é mais. A serenidade que você cultiva logo cedo ditará o ritmo de um dia mais leve.

Dica cósmica: Fique quieto por dois minutos ao acordar e sinta o corpo despertar no seu tempo.

Libra: Seu equilíbrio vem da flexibilidade. Os planos podem mudar, e tudo bem. Isso não é desorganização, é adaptação.

Dica cósmica: Tenha à mão um caderno para anotar pensamentos e aliviar a mente.

Escorpião: Nem toda agitação é boa companhia. Escolha a profundidade em vez do excesso e busque ambientes onde o silêncio seja bem-vindo.

Dica cósmica: Reserve uma hora do dia sem compromissos nem telas.

Sagitário: O que você fizer com intenção hoje tende a fluir com facilidade. Revisar e se preparar com calma trará bons resultados.

Dica cósmica: Organize o espaço de trabalho antes de dormir. Isso limpa também o mental.

Capricórnio: Um começo de dia mais lento pode ser tudo o que você precisa. Não confunda produtividade com pressa.

Dica cósmica: Evite olhar o celular nos primeiros minutos da manhã.

Aquário: Se sentir que tudo está confuso, escolha uma única prioridade. Focar em menos trará mais clareza e equilíbrio.

Dica cósmica: Anote as três tarefas realmente importantes do dia - e só depois comece.

Peixes: Você não precisa ser tudo para todos. Ser fiel ao que sente é o suficiente. A doçura e a verdade serão suas melhores guias hoje.

Dica cósmica: Mantenha uma pedra de quartzo rosa por perto para lembrar-se da sua sensibilidade como força.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

