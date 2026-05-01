MILIONÁRIOS

Quais são os maiores salários da Globo, com cachês que chegam a milhões por mês

Lista reúne nomes do jornalismo e entretenimento que lideram a folha de pagamento da emissora

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:00

Rede Globo Crédito: Reprodução

A TV Globo segue concentrando alguns dos maiores salários da televisão brasileira. Com os números de 2025 fechados, nomes do jornalismo e do entretenimento aparecem com remunerações milionárias, refletindo a relevância e audiência dos programas que comandam.

Entre os destaques está William Bonner, que foi âncora do Jornal Nacional por quase três décadas, com salário estimado em R$ 2,5 milhões por mês. Ao lado dele, Renata Vasconcellos recebe cerca de R$ 1,2 milhão mensais.

Despedida de Bonner do Jornal Nacional 1 de 10

No jornalismo, outros nomes também aparecem com altos ganhos. Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, tem salário na faixa de R$ 500 mil, enquanto César Tralli, do Jornal Hoje, recebe cerca de R$ 200 mil. Já no Fantástico, Maju Coutinho ganha aproximadamente R$ 400 mil, enquanto Poliana Abritta chega a R$ 800 mil.

No entretenimento, os valores também impressionam. Luciano Huck lidera a lista com salário fixo de cerca de R$ 3,5 milhões, podendo chegar a R$ 7 milhões mensais com publicidade. À frente do Domingão com Huck, ele segue como um dos principais nomes da emissora.

A apresentadora Ana Maria Braga também figura entre os maiores salários, com cerca de R$ 2 milhões mensais no Mais Você, podendo alcançar R$ 3,2 milhões com ações comerciais.

Já Eliana aparece com salário inicial em torno de R$ 400 mil, podendo chegar a R$ 1,2 milhão em participações e até R$ 3 milhões com projetos maiores, como programas próprios. Enquanto isso, Marcos Mion recebe cerca de R$ 1 milhão mensal comandando o Caldeirão com Mion.