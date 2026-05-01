Quais são os maiores salários da Globo, com cachês que chegam a milhões por mês

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Fernanda Varela
Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:00
A TV Globo segue concentrando alguns dos maiores salários da televisão brasileira. Com os números de 2025 fechados, nomes do jornalismo e do entretenimento aparecem com remunerações milionárias, refletindo a relevância e audiência dos programas que comandam.
Entre os destaques está William Bonner, que foi âncora do Jornal Nacional por quase três décadas, com salário estimado em R$ 2,5 milhões por mês. Ao lado dele, Renata Vasconcellos recebe cerca de R$ 1,2 milhão mensais.
Despedida de Bonner do Jornal Nacional
No jornalismo, outros nomes também aparecem com altos ganhos. Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, tem salário na faixa de R$ 500 mil, enquanto César Tralli, do Jornal Hoje, recebe cerca de R$ 200 mil. Já no Fantástico, Maju Coutinho ganha aproximadamente R$ 400 mil, enquanto Poliana Abritta chega a R$ 800 mil.
No entretenimento, os valores também impressionam. Luciano Huck lidera a lista com salário fixo de cerca de R$ 3,5 milhões, podendo chegar a R$ 7 milhões mensais com publicidade. À frente do Domingão com Huck, ele segue como um dos principais nomes da emissora.
A apresentadora Ana Maria Braga também figura entre os maiores salários, com cerca de R$ 2 milhões mensais no Mais Você, podendo alcançar R$ 3,2 milhões com ações comerciais.
Já Eliana aparece com salário inicial em torno de R$ 400 mil, podendo chegar a R$ 1,2 milhão em participações e até R$ 3 milhões com projetos maiores, como programas próprios. Enquanto isso, Marcos Mion recebe cerca de R$ 1 milhão mensal comandando o Caldeirão com Mion.
Vale destacar que os valores citados não são oficiais. Como a TV Globo não divulga os salários de seus contratados, os números são estimativas de bastidores divulgadas pelo site RD1 e podem variar conforme contratos publicitários, participação em projetos e negociações individuais.