Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual o melhor lugar para guardar morangos e evitar que eles apodreçam?

Evite erros comuns na hora de armazenar morangos em casa

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:45

Com dicas simples, seus morangos vão durar muito mais tempo
Com dicas simples, seus morangos vão durar muito mais tempo Crédito: Freepik

Apesar de serem uma das frutas mais queridas do Brasil, em poucos dias os morangos podem ficar moles, escuros e com um gosto estranho. Por causa disso, muitas pessoas ainda não sabem o que fazer para impedir que o fruto estrague rápido.

A verdade é que o problema não está nos morangos em si, e sim na forma como são armazenados. Pequenos ajustes de rotina ajudam a conservar os frutos frescos por muito mais tempo.

Baiana fatura alto ensinando outras pessoas a fazer morango do amor

Quando o doce viralizou, Anne recebeu mensagem de confeiteiras que não sabiam fazer o ponto da calda e percebeu a oportunidade por Arquivo pessoal
Ela, que já tinham produzido ebooks ensinando técnicas de confeitaria, fez um voltado totalmente para o doce popularizado por Arquivo pessoal
Em um mês, faturou R$ 60 mil com os ebooks por Arquivo pessoal
Além disso, acrescentou mais R$ 10 mil na conta só vendendo o docinho em sua confeitaria por Arquivo pessoal
Além de uma loja, em Santo Antônio de Jesus, ela tem um foodtruck e uma fábrica de doces por Arquivo pessoal
1 de 5
Quando o doce viralizou, Anne recebeu mensagem de confeiteiras que não sabiam fazer o ponto da calda e percebeu a oportunidade por Arquivo pessoal

Seguindo essas orientações, você garante morangos frescos por muito mais tempo, prontos para comer ou usar em receitas. O resultado é mais praticidade, economia e, claro, menos desperdício no dia a dia.

A escolha no mercado faz diferença

Antes mesmo de chegar à cozinha, os cuidados devem começar na compra. Prefira morangos com coloração vermelha intensa e folhas verdes firmes. Essa combinação indica que estão no ponto certo para consumo.

Já os morangos pálidos, com manchas brancas ou moles devem ser evitados. Como não amadurecem após serem colhidos, levar para casa um lote ruim significa perder tempo e dinheiro.

Geladeira e fruteira não são boas opções

É comum guardar morangos na fruteira ou na geladeira, mas esses locais aceleram o estrago. O frio excessivo da geladeira muda a textura, deixando-os aguados. Já a fruteira expõe os frutos à umidade e ao calor, que aceleram a decomposição.

O método correto é armazenar em potes plásticos ou de vidro, sempre forrados com papel toalha. Se os morangos forem empilhados, adicione mais camadas de papel entre eles. Também é importante não fechar totalmente o recipiente, para permitir a ventilação.

Técnicas simples que fazem diferença

Um truque eficaz para prolongar a vida dos morangos é lavá-los em água com vinagre. Isso ajuda a eliminar fungos e bactérias. Porém, é fundamental secar bem antes de guardar, evitando que a umidade acelere a deterioração.

Outro cuidado é manter as folhas verdes até a hora do consumo. Além de ajudar na preservação, elas mantêm o sabor mais intenso. Vale ainda verificar diariamente se algum fruto apresentou sinais de estrago e retirá-lo imediatamente.

Mais recentes

Imagem - Turista descreve suas férias nas praias da Coreia do Norte: 'Chocada'

Turista descreve suas férias nas praias da Coreia do Norte: 'Chocada'
Imagem - Numerologia do casamento: descubra o significado dos números e escolha a melhor data

Numerologia do casamento: descubra o significado dos números e escolha a melhor data
Imagem - Carol Peixinho relata reação de Thiaguinho com sua gravidez: 'Não imaginava'

Carol Peixinho relata reação de Thiaguinho com sua gravidez: 'Não imaginava'

MAIS LIDAS

Imagem - Execução em Brotas: jovem já tinha sido ameaçada por facção
01

Execução em Brotas: jovem já tinha sido ameaçada por facção

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
02

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'
04

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'