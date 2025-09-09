NEM NA GELADEIRA, NEM NA FRUTEIRA

Qual o melhor lugar para guardar morangos e evitar que eles apodreçam?

Evite erros comuns na hora de armazenar morangos em casa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:45

Com dicas simples, seus morangos vão durar muito mais tempo Crédito: Freepik

Apesar de serem uma das frutas mais queridas do Brasil, em poucos dias os morangos podem ficar moles, escuros e com um gosto estranho. Por causa disso, muitas pessoas ainda não sabem o que fazer para impedir que o fruto estrague rápido.

A verdade é que o problema não está nos morangos em si, e sim na forma como são armazenados. Pequenos ajustes de rotina ajudam a conservar os frutos frescos por muito mais tempo.

Seguindo essas orientações, você garante morangos frescos por muito mais tempo, prontos para comer ou usar em receitas. O resultado é mais praticidade, economia e, claro, menos desperdício no dia a dia.

A escolha no mercado faz diferença

Antes mesmo de chegar à cozinha, os cuidados devem começar na compra. Prefira morangos com coloração vermelha intensa e folhas verdes firmes. Essa combinação indica que estão no ponto certo para consumo.

Já os morangos pálidos, com manchas brancas ou moles devem ser evitados. Como não amadurecem após serem colhidos, levar para casa um lote ruim significa perder tempo e dinheiro.

Geladeira e fruteira não são boas opções

É comum guardar morangos na fruteira ou na geladeira, mas esses locais aceleram o estrago. O frio excessivo da geladeira muda a textura, deixando-os aguados. Já a fruteira expõe os frutos à umidade e ao calor, que aceleram a decomposição.

O método correto é armazenar em potes plásticos ou de vidro, sempre forrados com papel toalha. Se os morangos forem empilhados, adicione mais camadas de papel entre eles. Também é importante não fechar totalmente o recipiente, para permitir a ventilação.

Técnicas simples que fazem diferença

Um truque eficaz para prolongar a vida dos morangos é lavá-los em água com vinagre. Isso ajuda a eliminar fungos e bactérias. Porém, é fundamental secar bem antes de guardar, evitando que a umidade acelere a deterioração.