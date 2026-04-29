POLÊMICA

Quanto custa participar do evento criado por Juliano Cazarré para homens? Veja valores

Encontro idealizado pelo ator reúne debates sobre fé, masculinidade e convivência, com ingressos que chegam a quase R$ 5 mil

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:33

Evento de Juliano Cazarré cobra até R$ 4.997 e vira assunto nas redes Crédito: Divulgação

O ator Juliano Cazarré voltou ao centro das atenções após anunciar o evento O Farol e a Forja, encontro voltado ao público masculino que promete debates sobre virtudes, espiritualidade e masculinidade. Marcado para julho, em São Paulo, o projeto ganhou repercussão nas redes, e também curiosidade sobre os preços cobrados.

A proposta prevê reunir cerca de 600 homens entre os dias 24, 25 e 26 de julho nas dependências do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, na zona sul da capital paulista.

O evento oferece três categorias de ingresso, com parcelamento em até 12 vezes.

Pacote Âncora - R$ 1.597

Modalidade de entrada básica. Inclui acesso às palestras e material impresso entregue aos participantes.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos 1 de 10

Pacote Forjador - R$ 2.697

Além da programação principal, acrescenta uma experiência noturna à escolha. Entre as opções divulgadas estão pub com drinks e conversa, pizza com vinho ou churrasco com música country.

Pacote Mestre - R$ 4.997

Categoria premium do encontro. Inclui três experiências extras, além de kit especial exclusivo.

Desde o anúncio, Juliano Cazarré passou a receber apoio e críticas de diferentes figuras públicas. Parte dos comentários questiona o discurso de retomada da masculinidade tradicional. Outros nomes saíram em defesa da iniciativa.

Segundo o próprio ator, a repercussão acabou aumentando a procura por ingressos.