Quanto custa participar do evento criado por Juliano Cazarré para homens? Veja valores

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Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:33
O ator Juliano Cazarré voltou ao centro das atenções após anunciar o evento O Farol e a Forja, encontro voltado ao público masculino que promete debates sobre virtudes, espiritualidade e masculinidade. Marcado para julho, em São Paulo, o projeto ganhou repercussão nas redes, e também curiosidade sobre os preços cobrados.
A proposta prevê reunir cerca de 600 homens entre os dias 24, 25 e 26 de julho nas dependências do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, na zona sul da capital paulista.
O evento oferece três categorias de ingresso, com parcelamento em até 12 vezes.
Pacote Âncora - R$ 1.597
Modalidade de entrada básica. Inclui acesso às palestras e material impresso entregue aos participantes.
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos
Pacote Forjador - R$ 2.697
Além da programação principal, acrescenta uma experiência noturna à escolha. Entre as opções divulgadas estão pub com drinks e conversa, pizza com vinho ou churrasco com música country.
Pacote Mestre - R$ 4.997
Categoria premium do encontro. Inclui três experiências extras, além de kit especial exclusivo.
Desde o anúncio, Juliano Cazarré passou a receber apoio e críticas de diferentes figuras públicas. Parte dos comentários questiona o discurso de retomada da masculinidade tradicional. Outros nomes saíram em defesa da iniciativa.
Segundo o próprio ator, a repercussão acabou aumentando a procura por ingressos.
A divulgação do evento cita temas como batalha espiritual, masculinidade, responsabilidade, virtudes e fé. A programação completa ainda não foi detalhada integralmente ao público.