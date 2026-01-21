ASTROLOGIA

Quatro signos precisam rever expectativas antes que a semana acabe

Dia pede ajustes de perspectiva para evitar frustrações e alinhar decisões com a realidade

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:48

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O céu favorece revisões conscientes de expectativas, prazos e promessas, tanto pessoais quanto externas. Com o Sol em fase de transição e a Lua estimulando ajustes emocionais, a semana tende a evidenciar onde houve excesso de idealização ou rigidez. A proposta não é frustração, mas realinhamento, com mais clareza sobre limites e possibilidades.

Ao longo das horas, situações simples podem mostrar respostas diferentes das esperadas ou exigir a revisão de combinados. Flexibilizar planos e recalibrar metas ajuda a evitar desgaste emocional e decisões precipitadas. Embora o movimento seja coletivo, quatro signos podem sentir esse chamado de forma mais intensa.

Áries

O ritmo do dia pode não acompanhar a pressa típica do signo. Expectativas de respostas imediatas ou avanços rápidos tendem a esbarrar em fatores externos. Rever prazos, reduzir cobranças impulsivas e transformar energia em planejamento ajudam a manter o equilíbrio e evitar irritação.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem

A busca por resultados perfeitos pode exigir ajustes. Nem tudo sairá exatamente como planejado, e insistir em padrões muito altos pode atrasar soluções simples. Aceitar o que é viável agora, com menos autocrítica, traz alívio e melhora a produtividade.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Questões emocionais ganham destaque. O dia pode revelar expectativas mais altas do que o momento permite, especialmente em relações e acordos implícitos. Separar fatos de suposições e evitar conclusões definitivas favorecem escolhas mais conscientes.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes

Idealizações tendem a ser confrontadas pela realidade. Ajustar expectativas, definir limites claros e focar no que está sob controle preserva energia emocional e evita frustrações. Trazer sonhos para o campo do possível torna o dia mais fluido.

Viagens que são a cara de Peixes 1 de 10