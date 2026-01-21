Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro signos precisam rever expectativas antes que a semana acabe

Dia pede ajustes de perspectiva para evitar frustrações e alinhar decisões com a realidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:48

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O céu favorece revisões conscientes de expectativas, prazos e promessas, tanto pessoais quanto externas. Com o Sol em fase de transição e a Lua estimulando ajustes emocionais, a semana tende a evidenciar onde houve excesso de idealização ou rigidez. A proposta não é frustração, mas realinhamento, com mais clareza sobre limites e possibilidades.

Ao longo das horas, situações simples podem mostrar respostas diferentes das esperadas ou exigir a revisão de combinados. Flexibilizar planos e recalibrar metas ajuda a evitar desgaste emocional e decisões precipitadas. Embora o movimento seja coletivo, quatro signos podem sentir esse chamado de forma mais intensa.

Leia mais

Imagem - Helena é um bom nome? Numerologia cabalística aponta alta sensibilidade, inteligência e estabilidade emocional

Helena é um bom nome? Numerologia cabalística aponta alta sensibilidade, inteligência e estabilidade emocional

Imagem - Noah é um bom nome? Numerologia aponta sensibilidade, cooperação e inteligência emocional

Noah é um bom nome? Numerologia aponta sensibilidade, cooperação e inteligência emocional

Imagem - Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Áries

O ritmo do dia pode não acompanhar a pressa típica do signo. Expectativas de respostas imediatas ou avanços rápidos tendem a esbarrar em fatores externos. Rever prazos, reduzir cobranças impulsivas e transformar energia em planejamento ajudam a manter o equilíbrio e evitar irritação.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem

A busca por resultados perfeitos pode exigir ajustes. Nem tudo sairá exatamente como planejado, e insistir em padrões muito altos pode atrasar soluções simples. Aceitar o que é viável agora, com menos autocrítica, traz alívio e melhora a produtividade.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião

Questões emocionais ganham destaque. O dia pode revelar expectativas mais altas do que o momento permite, especialmente em relações e acordos implícitos. Separar fatos de suposições e evitar conclusões definitivas favorecem escolhas mais conscientes.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Peixes

Idealizações tendem a ser confrontadas pela realidade. Ajustar expectativas, definir limites claros e focar no que está sob controle preserva energia emocional e evita frustrações. Trazer sonhos para o campo do possível torna o dia mais fluido.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Rever expectativas não significa recuar, mas alinhar. Para Áries, Virgem, Escorpião e Peixes, pequenos ajustes ao longo do dia podem evitar conflitos, preservar energia e favorecer decisões mais maduras antes do encerramento desta terça-feira.

Mais recentes

Imagem - O segredo das vovós para a juventude: a fruta que protege o coração e limpa os vasos sanguíneos

O segredo das vovós para a juventude: a fruta que protege o coração e limpa os vasos sanguíneos
Imagem - Afinal, onde vai ser o Festival de Verão 2026? Entenda a confusão sobre o local

Afinal, onde vai ser o Festival de Verão 2026? Entenda a confusão sobre o local
Imagem - Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
03

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa