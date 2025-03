REALITY SHOW

Que horas começa o BBB 25 hoje? Veja o horário desta quinta (20)

Horário e dinâmica da prova agitam o BBB 25 nesta quinta-feira

A quinta-feira, 20 de março, promete ser de tensão no Big Brother Brasil 25 com a décima edição da Prova do Líder. Além de definir o novo “manda-chuva” da semana, a competição trará para o público: a dinâmica que vai nortear os próximos passos do jogo até a formação do paredão. >