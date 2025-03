INFLUÊNCIA

'Quero inspirar jovens a estudar, não vão me achar dançando no TikTok', afirma Jojo Todynho

Ao LeoDias, influenciadora detalhou o objetivo da sua presença digital

A influenciadora Jojo Todynho foi entrevistada pelo portal LeoDias nesta sexta-feira (07) e decidiu responder as críticas dos haters que afirmam que ela não inspira ninguém, por conta de seu posicionamento político de direita e suas cirurgias estéticas. “Fiz mesmo e faria tudo de novo! Eu não estou aqui para ser inspiração para quem joga conversa fora, estou para ser inspiração para quem quer mudar de vida”, retrucou.>

“Estou aqui para ser inspiração, para incentivar o jovem a estudar, chegar aos 30 anos e ter um patrimônio, ter uma formação… Esse é o legado que eu quero deixar para quem me acompanha”, disparou a cantora, que agora também é estudante de Direito. >

Na entrevista, a ex-Fazendeira também afirmou que não finge ser uma pessoa que ela não é. “Eu sou isso aqui, não preciso fingir para as pessoas que sou uma coisa que não sou. O Leo [Dias] é prova disso aí, quantas vezes ele me perguntou: ‘É tal coisa?’. ‘Leo, é isso’. Nós temos que ser de verdade na vida”.>

“As pessoas estão achando que vão entrar no meu Instagram e me ver dançando TikTok o dia inteiro? Eu tenho mais o que fazer”, pontuou a artista, que, mesmo não dançando nas redes sociais, chama a atenção dos internautas por se envolver em brigas com outras personalidades. >