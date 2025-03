RESPEITO

'Quero ser amada como uma mulher', rebate Maya Massafera após críticas por não ficar com gays

Em uma transmissão ao vivo no Instagram, a influenciadora não ficou quieta diante das críticas

A influenciadora Maya Massafera voltou a falar das suas relações amorosas neste domingo (09), após gerar polêmica nas redes sociais ao afirmar que não gosta de ficar com homens gays. Em live no Instagram, Maya relatou que, por ser uma mulher trans, ela não se sente confortável em ficar com “homens que gostam de homens”.>

Em janeiro, a loira virou alvo de críticas na web após declarar, em entrevista com Luciana Gimenez, que não quer ficar nem com homens bissexuais. "Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo. Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher". >