Rafael Zulu lembra crise de Thiaguinho com a música: 'Perdeu a vontade de cantar'

Cantor e ator são amigos de longa data

Um dos melhores amigos do cantor Thiaguinho, o ator Rafael Zulu lembrou de uma fase delicada do artista e disse que o pagodeiro chegou a dizer que ia parar de cantar.>

"Thiago, em algum momento da vida, desgostoso por algumas coisas, alguns anos atrás, perdeu a vontade de cantar. A gente estava em São Paulo e ele ia fazer aqueles shows depois de duas da manhã, que hoje ele nem faz mais. Ele cochilou, teve que acordar para o show, olhou para mim e disse: 'Irmão, pela primeira vez na vida estou com um sentimento de não querer cantar'. Ele não estava feliz, estava perdendo o prazer de fazer algo que ele faz como poucos", contou o ator durante sua participação no Brito Podcast.>

Segundo Zulu, Thiaguinho começou a reagir com o surgimento do projeto Tardezinha. "Pouco tempo depois nasceu a Tardezinha e fez com que ele retomasse o desejo de cantar. Não é só um projeto, é um propósito de vida".>