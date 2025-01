FAMOSOS

Luciano Huck reage após comediante fazer piada com nome de seus filhos

Cena aconteceu durante o Domingão com Huck

Convidado para participar do Domingão com Huck neste final de semana, o ator e comediante Diogo Almeida brincou com o nome dos filhos do apresentador da atração, Luciano Huck. Casado com Angélica há 20 anos, Huck tem três filhos: Joaquim, 19, Benício, 17, e Eva, 12.>