ESPORTE

Rebeca Andrade escreve longo desabafo nas redes sociais: 'não sou uma super heroína'

Atleta revelou que pensou em desistir da carreira, mas que superou e segue firme

Da Redação

Publicado em 22 de setembro de 2024 às 14:14

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A atleta e campeã olímpica Rebeca Andrade, 25 anos, surpreendeu os fãs neste domingo (22). Depois de conquistar mais uma medalha de ouro, desta vez nas barras assimétricas durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa (PB), a ginasta fez um desabafo. Rebeca publicou um longo texto nas redes sociais em que narra o momento em que pensou em desistir da carreira e como conseguiu superar.

“Eu só tenho 25 anos, tenho tanto pra aprender ainda, mas trago comigo uma bagagem pesadíssima de momentos esportivos e pessoais importantíssimos que muitas vezes valem a pena ser compartilhadas. Mostrar que eu não sou uma super heroína e sim uma pessoa que também falha, tem seus problemas, suas dificuldades e seus momentos de chutar o pau da barraca”, afirmou.

Ela contou que foi muito criticada depois que fez uma declaração e a frase foi mal interpretada pelo público. A atleta não reproduziu a fala, mas disse que sofreu ataques que a fizeram pensar em mudar de carreira. Apesar do desabafo, Rebeca termina o texto tranquilizando o público e afirmando que segue firme na carreira. Confira a carta publicada na íntegra pela ginasta:

E mais um ciclo chegou ao fim.

No dia 16/03/ 2024, em um momento de tristeza e magoa, eu escrevi uma carta de despedida para a ginástica no notas do meu celular. Eu tinha certeza que esse seria o meu último ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando pra fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou. E na carta dizia assim:

Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado. Mas tudo bem, o mundo é assim, eu faço muito e penso em todos, mas as vezes preciso pensar em mim, e não é tão errado assim!

Por causa de um abraço, eu não desisti. Por causa de uma conversa, eu evoluí.

Por causa de um cuidado, eu persisti. E hoje eu sou feliz observando o orgulho dos que são importantes e que eu amo com todo o meu coração, vendo que eu venci! Venci as minhas barreiras, venci os meus pensamentos negativos, venci os dias ruins... e a cada dia continuo vencendo alguma coisa dentro de mim!

Tenho orgulho de poder ser quem eu sou, sem esconder de onde eu vim.

Tenho orgulho da minha família que sempre fez o possível e o impossível para que eu fosse feliz. Tenho orgulho de ter cravado o meu nome na historia do meu esporte, nos corações dos que estão aqui e dos que ainda estão por vir. Sou feliz por cada experiência que eu tive e vivi, mas a vida precisa seguir! Obrigada a todos que curtiram e fizeram parte da minha caminhada até aqui! Um ciclo se encerrou, mas eu acredito que tem um futuro lindo e brilhante que eu ainda vou trilhar!

(o futuro que eu menciono acima era um futuro fora da ginástica, mas esse não era o plano de Deus pra mim!)

Hoje dia 22/09/2024, 6 meses depois, eu escrevo isso aqui:

Pensei que esse ano eu viria aqui para colocar um ponto final na minha trajetória na Ginástica, mas parece que tenho outros objetivos e planos para seguir..??

Que orgulho poder olhar pra minha história e ver o quanto eu conquistei, ver que todos os dias de choros, dores, tristezas, e também os dias de alegria, sorrisos e conquistas me levaram TÃO longe! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que me tornaria a maior atleta olímpica da história do meu país, mas Deus sim!

A sensação e a responsabilidade que vem de forma natural de ser um exemplo, tem um poder muito grande dentro de mim, mas como eu disse... vem de uma forma tão natural que não se torna um problema e nem me causa medo, é uma honra! Eu só tenho 25 anos, tenho tanto pra aprender ainda, mas trago comigo uma bagagem pesadíssima de momentos esportivos e pessoais importantíssimos que muitas vezes valem a pena ser compartilhadas! Mostrar que eu não sou uma super heroína e sim uma pessoa que também falha, tem seus problemas, suas dificuldades e seus momentos de chutar o pau da barraca hahaha…e que mesmo assim se reergueu de diversas formas e enfrentou tudo com muita coragem, fé, determinação, foco e venceu cada obstáculo. É pra se orgulhar e mostrar que todos nós somos capazes de conquistar, a vida é assim!

Conhecer cada pedacinho meu e me respeitar tem sido incrível e um grande aprendizado. Espero poder continuar mostrando a beleza do meu esporte, sempre com um sorriso no rosto e fazendo vocês acreditarem que é sim possível alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos, mesmo com todas as adversidades que esse mundo tem!

Eu to MEGA ansiosa para as minhas férias, pra me conectar ainda mais comigo mesma, cuidar MUITO do meu corpo, da minha mente e ser uma Rebeca ainda melhor pra mim e, consequentemente pra vocês.

Obrigada Deus, família, equipe, clube, amigos, patrocinadores e a todos pelo carinho e torcida de sempre!

Meu ciclo esportivo de 2024 foi lindo e brilhante, mas o meu ciclo pessoal foi GIGANTE!