RECEITA

Receita: misture apenas 3 ingredientes e faça um doce cremoso perfeito para comer de colher

Doce fica pronto em poucos minutos, tem textura macia e é ideal para servir em copinhos

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12:00

Beijinho Crédito: Reprodução

O beijinho de colher é a versão mais prática e cremosa de um dos doces mais populares das festas brasileiras. Com poucos ingredientes e preparo rápido, ele entrega um resultado macio, brilhante e perfeito para servir em pequenas porções ou como recheio de sobremesas.

A base da receita leva leite condensado, manteiga e coco ralado, combinação que garante sabor intenso e textura aveludada. O diferencial está no ponto: diferente do beijinho tradicional, esse não deve ficar firme, mas sim cremoso o suficiente para ser consumido com colher.

Beijinho 1 de 8

O segredo para acertar está no fogo baixo e na atenção durante o preparo. A mistura deve ser mexida o tempo todo até engrossar levemente e começar a soltar do fundo da panela, sem endurecer. Esse é o momento ideal para desligar o fogo e adicionar o creme de leite, que ajuda a deixar o doce ainda mais suave.

Ingredientes

1 lata de leite condensado, com 395 g

1 caixinha de creme de leite, com 200 g

1 colher de sopa de manteiga

100 g de coco ralado

Cravo-da-índia para decorar, opcional

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar, raspando bem o fundo e as laterais para evitar que grude.

Quando a mistura engrossar e começar a desgrudar levemente da panela, desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture até obter um creme liso, brilhante e com consistência ideal para colher.

Como servir

Distribua o doce ainda morno em copinhos ou taças pequenas. Para finalizar, vale polvilhar coco ralado por cima, adicionar um cravo-da-índia ou até incluir raspas de chocolate branco para dar um toque especial.