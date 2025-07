COMPORTAMENTO

Reclamar demais pode estar sabotando sua saúde mental sem você perceber

Veja como o hábito de reclamar transforma seu estado de espírito e interações

Reclamar é uma prática difundida, vista muitas vezes como uma forma legítima de expressar descontentamento. Contudo, a frequência com que isso ocorre e o impacto gerado na saúde mental e nas relações interpessoais têm sido objeto de importantes investigações, revelando um lado prejudicial da queixa excessiva. >

Estudos universitários de destaque, incluindo os da Universidade de Stanford e Harvard, demonstram que as pessoas reclamam múltiplas vezes ao dia. Essa prática, embora rotineira, pode remodelar o funcionamento cerebral, incentivando padrões de pensamento negativos e criando um ciclo de insatisfação contínua.>

Os múltiplos motivos da queixa

As razões para as pessoas reclamarem são diversas e complexas. Frequentes vezes, a reclamação surge como uma maneira de evitar assumir responsabilidades por situações. Pode ser também um mecanismo de defesa, utilizado para lidar com frustrações e situações de desconforto.>