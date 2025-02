ABSURDO

Médico dá tapa em paciente após chegar atrasado em UBS e ouvir reclamação

Homem foi demitido; caso ocorreu em São Paulo

Um médico foi demitido pela Prefeitura de Diadema, em São Paulo, após agredir um paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Real, na última sexta-feira (21). As informações são do Metrópoles. >

Segundo a gestão, o homem, que não teve a identidade divulgada, chegou 1h30 atrasado no trabalho. Os pacientes filmaram a sua chegada e reclamaram da situação. A partir disso, o profissional tentou tirar o celular de uma das mulheres que estava filmando com um tapa.>

Na confusão, o médico também mandou uma paciente calar a boca e deu um tapa no rosto dela. A mulher reagiu e deu um chute no homem, que caiu. Ele apresentava sinais de embriaguez. >

A Secretaria Municipal de Saúde determinou a demissão imediata do suposto agressor e publicou uma nota de repúdio sobre a conduta, nas redes sociais. “Lamentável”, disse. “Tal incidente é inaceitável e fere princípios básicos de respeito e dignidade que devem pautar as relações no ambiente de saúde”, acrescentou. >