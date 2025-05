COZINHA

Risco oculto no inverno: por que esse eletrodoméstico sempre deve estar fora da tomada

Com o frio, uso intenso do forno elétrico aumenta perigo de acidentes domésticos; especialistas explicam como prevenir

Quando as temperaturas caem, um eletrodoméstico comum se transforma em potencial risco para as famílias. O forno elétrico, tão útil para preparar refeições quentes, lidera as causas de incêndios residenciais durante o inverno. >