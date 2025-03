FIM DE CICLO

Rita Batista anuncia saída do 'Saia Justa', na GNT

Emissora ainda não anunciou novos nomes para substituição

A nova temporada do programa Saia Justa, da GNT, estreia em abril e contará com novidades. A apresentadora Eliana não terá mais a companhia de Rita Batista no comando do trabalho. Além da baiana, a comunicadora Tati Machado também deixou o elenco. >