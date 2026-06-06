FISICULTURISMO

Rodrigo Pantera: fenômeno na internet, ex-pedreiro baiano que passou fome conquista apartamento e mira o Mr. Olympia

Baiano Rodrigo Pantera saiu do interior da Bahia, virou fenômeno do fisiculturismo e hoje acumula milhões de seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:00

Rodrigo Pantera Crédito: Reprodução

O fisiculturista baiano Rodrigo Pantera abriu as portas do apartamento onde mora com a família em São Paulo e compartilhou um pouco da trajetória que o levou das obras e feiras livres ao universo do esporte profissional.

Natural de Brejões, Pantera trabalhou como feirante, pedreiro e repositor de supermercado antes de ganhar projeção nacional por meio das redes sociais. Hoje, soma quase seis milhões de seguidores acompanhando sua rotina de treinos, alimentação e preparação para competições.

Rodrigo Pantera conquistou novo apartamento graças ao sucesso na internet 1 de 7

Em vídeo divulgado pelo canal Growth TV, o atleta apresentou o imóvel onde vive com a esposa, Gleyciane Santos, e a filha, Maitê. Segundo ele, a compra foi resultado de anos de dedicação e planejamento financeiro. "Foi fruto de muito trabalho duro e planejamento financeiro", afirmou.

Antes da aquisição, a família morou por cerca de cinco anos em um imóvel alugado. Durante o tour pelo apartamento, Pantera mostrou a coleção de troféus conquistados no fisiculturismo, além do espaço onde guarda suplementos e recordações da carreira.

A ascensão do baiano ganhou força após ele começar a compartilhar vídeos simples sobre sua rotina. O conteúdo conquistou milhões de visualizações e transformou Pantera em uma das personalidades mais conhecidas do universo fitness brasileiro.

O grande salto na carreira esportiva aconteceu em outubro do ano passado, quando ele venceu o Mr. Olympia Brasil. O resultado garantiu ao atleta o chamado Pro Card da IFBB, credencial que permite disputar competições profissionais internacionais.

Agora, Rodrigo Pantera se prepara para novos desafios em busca de uma vaga no Mr. Olympia, torneio realizado anualmente em Las Vegas e considerado o maior palco do fisiculturismo mundial.