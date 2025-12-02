Acesse sua conta
Sabrina Carpenter se revolta ao ter música usada pela Casa Branca em vídeo de imigrantes sendo presos: 'Maldoso e repugnante'

Em shows, cantora usa música para 'prender' famosos e fãs por serem 'sexy demais'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:59

Música de Sabrina Carpenter foi usada em vídeo da Casa Branca
Música de Sabrina Carpenter foi usada em vídeo da Casa Branca Crédito: Reprodução/Instagram/TikTok

Sabrina Carpenter se mostrou revoltada ao ter uma música sua usada pela Casa Branca em um vídeo postado nas redes sociais. A publicação em questão mostra agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) correndo atrás de imigrantes e os algemando. Como trilha sonora, toca a canção "Juno", da cantora norte-americana.

A escolha da faixa se dá por um dos momentos mais esperados na turnê "Short and Sweet" da artista. Na hora que vai apresentar essa música, Sabrina faz uma brincadeira de 'prender' alguém da plateia por ser "sexy demais". Neste momento, ela joga um par de algemas de plumas ao "preso".

Muitas vezes, esse alguém é um famoso, como Nicole Kidman, Anne Hathaway, Drew Barrymore, Salma Hayek, Millie Bobby Brown e Joe Keery, entre vários outros. Mas, outras vezes, são fãs anônimos. 

Já no vídeo, a canção é usada para mostrar prisões de verdade, em uma edição que acompanha o ritmo da canção. "Vamos tentar algumas posições ousadas. Você já tentou essa aqui?", diz a música, enquanto o vídeo mostra, repetidamente, imigrantes sendo presos.

Sabrina não gostou nada disso. Em resposta no X (antigo Twitter) ao vídeo, ela escreveu: "Este vídeo é maldoso e repugnante. Nunca me envolva ou minha música para beneficiar sua agenda desumana".

