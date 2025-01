CASAMENTO

Sabrina Sato esbanja poder em vestido de noiva luxuoso; veja

Sabrina Sato e Nicolas Prattes subiram ao altar nesta sexta-feira (10)

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 19:39

Sabrina Sato Crédito: Reprodução

Juntos desde o início de 2024, Sabrina Sato e Nicolas Prattes subiram ao altar nesta sexta-feira (10), em cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Apesar do clima intimista da celebração, que contou apenas com familiares e amigos mais próximos do casal, a apresentadora não abriu mão do seu lado fashionista e impressionou com um vestido luxuoso assinado pelo italiano Giambattista Valli. Já o noivo optou por um terno da grife italiana Brunello Cucinelli.

De acordo com informações divulgadas pela Vogue, o desejo da noiva era um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980. A peça, que remete ao visual do casamento da princesa Diana, também traz referências como tafetá, corset, drapeados, mangas e laços. Completam o look luvas brancas, maxibrincos e buquê de flores brancas em cascata. Já durante a festa, Sato usará um modelo da Chloé.

Para a maquiagem, feita pelo beauty artist Krisna, Sabrina optou por olhos com um leve esfumado marrom e cílios assimétricos, lábios contornados com um marrom mais escuro e coloridos com um tom terroso mais claro no centro e uma generosa camada de gloss. O penteado escolhido para a celebração foi um coque polido com pequenos “ninhos” feitos com os próprios fios, para imitar flores, uma trança e um véu com um laço no topo.

Veja vestido:

Vestido de noiva de Sabrina Sato esbanja luxo Crédito: Vogue Brasil

Vestido de noiva de Sabrina Sato Crédito: Vogue Brasil

Vestido de noiva de Sabrina Sato Crédito: Vogue Brasil