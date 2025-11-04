Acesse sua conta
Saiba qual filme será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (4)

Romance divertido e dramático promete divertir telespectadores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe romance para esquentar
Sessão da Tarde exibe romance para esquentar Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (4), será exibido um romance com gostinho e lembrança de nostalgia. “Voando Para o Amor” (2013), aborda a saga de Montana Moore (Paula Patton) e seus ex-namorados.

Montana é a mulher mais velha de sua família, e a única que ainda não se casou. Para não se apresentar mais uma vez em uma cerimônia de casamento sem um acompanhante, a comissária de bordo organiza uma estratégia para reencontrar todos os seus ex-namorados em 30 dias, na esperança de se tornar noiva de um deles.

O filme divertido que promete arrancar boas risadas, é exibido às 15h40, após “Terra Nostra”.

