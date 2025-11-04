VÍDEO: Atriz pornô é coroada rainha de bateria e polemiza ao dançar sem calcinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:34
A atriz pornô e produtora de conteúdo adulto Elisa Sanches causou polêmica após ser coroada rainha de bateria da escola de samba da Império da Tijuca, do grupo de Acesso, do Rio. Elisa causou revolta na noite do último domingo (2) após realizar dança sensual, na quadra da agremiação.
Elisa Sanches
Elisa resolveu deixar o samba de lado e começou a dançar funk no evento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a produtora de conteúdo aparece com um vestido curto, descendo até o chão, e detalhe: sem calcinha. Ao redor, vários homens gravam a cena sob gritos.
“Imagina essa rainha no dia do desfile”, escreveu uma internauta no X, antigo Twitter. “O que está acontecendo com as escolas de samba hoje em dia?”, indagou outra.
Em sua defesa, Elisa disse que foi convidada de “última hora” e não sabia que seria coroada rainha de bateria. "Acabou que bebi um pouco a mais", explicou.
Além da Império da Tijuca, Elisa também será musa da Porto da Pedra, que contará a história de profissionais do sexo no enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”.