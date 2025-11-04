Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Atriz pornô é coroada rainha de bateria e polemiza ao dançar sem calcinha

Elisa Sanches foi criticada pela postura nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:34

Elisa Sanches foi criticada nas redes sociais
Elisa Sanches foi criticada nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz pornô e produtora de conteúdo adulto Elisa Sanches causou polêmica após ser coroada rainha de bateria da escola de samba da Império da Tijuca, do grupo de Acesso, do Rio. Elisa causou revolta na noite do último domingo (2) após realizar dança sensual, na quadra da agremiação.

Elisa Sanches

Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram
1 de 6
Elisa Sanches por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Cansou de ser filmada? Mãe de Vini Jr. fica incomodada com atitude de Virginia

Cansou de ser filmada? Mãe de Vini Jr. fica incomodada com atitude de Virginia

Imagem - ‘Tremembé’: Poliana, detenta que cometeu crime horrendo, tem uma ligação inusitada com Suzane von Richthofen

‘Tremembé’: Poliana, detenta que cometeu crime horrendo, tem uma ligação inusitada com Suzane von Richthofen

Imagem - VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

Elisa resolveu deixar o samba de lado e começou a dançar funk no evento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a produtora de conteúdo aparece com um vestido curto, descendo até o chão, e detalhe: sem calcinha. Ao redor, vários homens gravam a cena sob gritos.

“Imagina essa rainha no dia do desfile”, escreveu uma internauta no X, antigo Twitter. “O que está acontecendo com as escolas de samba hoje em dia?”, indagou outra.

Em sua defesa, Elisa disse que foi convidada de “última hora” e não sabia que seria coroada rainha de bateria. "Acabou que bebi um pouco a mais", explicou.

Além da Império da Tijuca, Elisa também será musa da Porto da Pedra, que contará a história de profissionais do sexo no enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”.

Leia mais

Imagem - 4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 

4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 

Imagem - Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Imagem - 4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada