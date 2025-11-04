Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 

Resistente ao frio e cheio de energia, esse cão nórdico é um excelente companheiro para quem busca um animal leal

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:12

O pastor finlandês da lapônia é um cachorro inteligente e ativo (Imagem: Enna8982 | Shutterstock)
O pastor finlandês da lapônia é um cachorro inteligente e ativo Crédito: Imagem: Enna8982 | Shutterstock

Originário das regiões geladas do norte da Finlândia, o pastor finlandês da lapônia, chamado em seu país natal de lapinporokoira, é um cão que tem acompanhado os povos indígenas lapões há séculos. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça foi desenvolvida especialmente para o pastoreio de renas, sendo utilizada em ambientes de clima severo.

Ele é valorizado por sua resistência, obediência, inteligência e comportamento ativo, sendo ideal para tutores que apreciam cães trabalhadores, mas também companheiros no dia a dia. A seguir, conheça algumas características marcantes do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia!

1. Aparência física

De porte médio, o pastor finlandês da lapônia tem o corpo ligeiramente mais comprido que alto, com estrutura óssea sólida e músculos bem desenvolvidos. Segundo a CBKC, essa construção física garante agilidade sem comprometer a força, o que é essencial para um cão de trabalho em regiões de neve e frio intenso. 

A pelagem é um dos principais destaques da raça. Conforme o padrão oficial, o cão apresenta uma camada dupla de pelos: o subpelo é fino, denso e isolante, enquanto a pelagem externa é reta, ereta e de comprimento médio a longo, oferecendo proteção contra o frio. O pelo é mais longo e volumoso na região do pescoço, peito e parte traseira das coxas.

As cores mais comuns incluem variações de preto, acinzentado e marrom-escuro, podendo apresentar marcas mais claras e manchas brancas no pescoço, peito e pernas. Os olhos são escuros, harmonizados com a cor da pelagem, e em formato oval. 

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, o pastor finlandês da lapônia é conhecido por seu temperamento dócil, calmo e amigável, mas também é um cachorro enérgico e sempre disposto a trabalhar. Ele é especialmente comunicativo durante as tarefas de pastoreio, latindo com facilidade para ajudar no controle do rebanho. 

Essa combinação de gentileza e energia faz dele um cão muito adaptável à vida familiar, desde que tenha espaço e estímulos suficientes para gastar sua energia. Ele é atento, inteligente e demonstra forte vontade de agradar, sendo ideal para tutores que gostam de atividades ao ar livre, como caminhadas, trilhas e até esportes caninos.

Apesar de ser naturalmente amigável, o pastor finlandês da lapônia possui um instinto protetor moderado e costuma ser reservado com estranhos no primeiro contato, o que o torna também um bom cão de alerta.

O pastor finlandês da lapônia precisa de uma alimentação equilibrada e nutritiva (Imagem: thka | Shutterstock)
O pastor finlandês da lapônia precisa de uma alimentação equilibrada e nutritiva Crédito: Imagem: thka | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Como todo cachorro ativo e com histórico de trabalho intenso, o pastor finlandês da lapônia precisa de uma alimentação equilibrada e nutritiva, com foco em manter seus músculos fortes e sua energia. A escolha da ração deve considerar o porte, idade e nível de atividade física do animal, sendo importante consultar um médico-veterinário para ajustes específicos. 

No quesito saúde, trata-se de uma raça geralmente resistente, mas que exige manutenção regular da pelagem. Escovações frequentes são recomendadas para evitar nós, remover sujeiras e controlar a troca de pelos, especialmente durante os períodos de muda. Além disso, é fundamental manter a vacinação e a vermifugação em dia, bem como fazer visitas periódicas ao veterinário.

4. Educação e socialização

O pastor finlandês da lapônia é um cão com grande facilidade de aprendizado, graças à sua inteligência e desejo de colaborar com o tutor. Isso torna o processo de educação mais fluido, principalmente quando são utilizados métodos de adestramento positivo, baseados em recompensas e reforços gentis. 

Desde filhote, é recomendado introduzir comandos básicos e incentivar a socialização com pessoas, outros animais e ambientes diversos, para evitar comportamentos como timidez excessiva ou latidos fora de hora. O instinto de alerta, herdado de sua função como cão de trabalho, pode torná-lo um pouco vigilante, mas com educação adequada, torna-se um excelente cachorro de companhia. 

Mais recentes

Imagem - Mateus Aleluia une arte, memória e futuro em novo projeto

Mateus Aleluia une arte, memória e futuro em novo projeto
Imagem - Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar
Imagem - 4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada