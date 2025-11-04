variedades

4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia

Resistente ao frio e cheio de energia, esse cão nórdico é um excelente companheiro para quem busca um animal leal

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:12

O pastor finlandês da lapônia é um cachorro inteligente e ativo Crédito: Imagem: Enna8982 | Shutterstock

Originário das regiões geladas do norte da Finlândia, o pastor finlandês da lapônia, chamado em seu país natal de lapinporokoira, é um cão que tem acompanhado os povos indígenas lapões há séculos. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça foi desenvolvida especialmente para o pastoreio de renas, sendo utilizada em ambientes de clima severo.

Ele é valorizado por sua resistência, obediência, inteligência e comportamento ativo, sendo ideal para tutores que apreciam cães trabalhadores, mas também companheiros no dia a dia. A seguir, conheça algumas características marcantes do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia!

1. Aparência física

De porte médio, o pastor finlandês da lapônia tem o corpo ligeiramente mais comprido que alto, com estrutura óssea sólida e músculos bem desenvolvidos. Segundo a CBKC, essa construção física garante agilidade sem comprometer a força, o que é essencial para um cão de trabalho em regiões de neve e frio intenso.

A pelagem é um dos principais destaques da raça. Conforme o padrão oficial, o cão apresenta uma camada dupla de pelos: o subpelo é fino, denso e isolante, enquanto a pelagem externa é reta, ereta e de comprimento médio a longo, oferecendo proteção contra o frio. O pelo é mais longo e volumoso na região do pescoço, peito e parte traseira das coxas.

As cores mais comuns incluem variações de preto, acinzentado e marrom-escuro, podendo apresentar marcas mais claras e manchas brancas no pescoço, peito e pernas. Os olhos são escuros, harmonizados com a cor da pelagem, e em formato oval.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, o pastor finlandês da lapônia é conhecido por seu temperamento dócil, calmo e amigável, mas também é um cachorro enérgico e sempre disposto a trabalhar. Ele é especialmente comunicativo durante as tarefas de pastoreio, latindo com facilidade para ajudar no controle do rebanho.

Essa combinação de gentileza e energia faz dele um cão muito adaptável à vida familiar, desde que tenha espaço e estímulos suficientes para gastar sua energia. Ele é atento, inteligente e demonstra forte vontade de agradar, sendo ideal para tutores que gostam de atividades ao ar livre, como caminhadas, trilhas e até esportes caninos.

Apesar de ser naturalmente amigável, o pastor finlandês da lapônia possui um instinto protetor moderado e costuma ser reservado com estranhos no primeiro contato, o que o torna também um bom cão de alerta.

O pastor finlandês da lapônia precisa de uma alimentação equilibrada e nutritiva Crédito: Imagem: thka | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Como todo cachorro ativo e com histórico de trabalho intenso, o pastor finlandês da lapônia precisa de uma alimentação equilibrada e nutritiva, com foco em manter seus músculos fortes e sua energia. A escolha da ração deve considerar o porte, idade e nível de atividade física do animal, sendo importante consultar um médico-veterinário para ajustes específicos.

No quesito saúde, trata-se de uma raça geralmente resistente, mas que exige manutenção regular da pelagem. Escovações frequentes são recomendadas para evitar nós, remover sujeiras e controlar a troca de pelos, especialmente durante os períodos de muda. Além disso, é fundamental manter a vacinação e a vermifugação em dia, bem como fazer visitas periódicas ao veterinário.

4. Educação e socialização

O pastor finlandês da lapônia é um cão com grande facilidade de aprendizado, graças à sua inteligência e desejo de colaborar com o tutor. Isso torna o processo de educação mais fluido, principalmente quando são utilizados métodos de adestramento positivo, baseados em recompensas e reforços gentis.