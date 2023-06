Separado desde 2020, Whindersson comenta possível reconciliação com Luísa Sonza

Os dois começaram a namorar em 2016, casaram em 2018 e, em 2020, finalizaram o casamento. Mas Whindersson Nunes e Luísa Sonza ainda são questionados sobre a possibilidade do casamento voltar.



Em conversa ao programa Provoca, do Marcelo Tas, na TV Cultura, o humorista comentou que os dois, atualmente, se falam eventualmente, mas não com tanta constância quanto os fãs acham. Ele ainda comentou sobre a volta com a cantora.