EMPOLGANTE

Série mais vista da Netflix tem suspense psicológico com reviravoltas

Ángela, série espanhola mais vista da Netflix nesta semana, está chamando atenção pela trama chocante

Ángela, nova minissérie da Netflix, está chamando a atenção pela trama envolvente, que mistura suspense psicológico com reviravoltas. O título está no Top 1 das séries mais vistas da plataforma nesta semana, desbancando sucessos como Sandman e o desfecho de Round 6. >

A série espanhola mostra Ángela, uma mulher que tenta manter as aparências enquanto sofre dentro de casa. A protagonista passa por abusos físicos e psicológicos do esposo, fazendo com que ela tema pela própria vida e segurança das filhas.>