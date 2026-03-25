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Sessão da Tarde desta quarta-feira (25 de março) exibe comédia com Paulo Gustavo e Mônica Martelli

Filme se tornou um dos mais conhecidos na comédia nacional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:00

Filme promete boas risadas com a história de uma mulher em busca do par perfeito
Filme promete boas risadas com a história de uma mulher em busca do par perfeito Crédito: Divulgação|

Paulo Gustavo deixou um legado muito importante no humor brasileiro, com produções que se tornaram clássicos e conquistaram o Brasil, como “Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou”, um filme que traz uma história de amizade e cumplicidade entre Fernanda (Mônica Martelli) e Aníbal (Paulo Gustavo).

No longa-metragem, a personagem, de 39 anos, trabalha organizando a cerimônia mais importante no imaginário social, o casamento, mas é solteira. Devota do amor, a produtora lida com vários tipos de homem e reserva parte do seu tempo à procura do par perfeito. Na história, Fernanda é acompanhada do seu melhor amigo, bem humorado, Aníbal, que torna essa saga mais divertida e cheia de aventuras.

'Os Homens São de Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme promete boas risadas com a história de uma mulher em busca do par perfeito por Divulgação|
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Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

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Sessão da Tarde

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