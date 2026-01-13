FILME

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

Filme traz reflexão sobre reencarnação e amor

13 de janeiro de 2026

Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Enquanto as relações humanas parecem cada vez mais voláteis e líquidas, segundo o estudioso Zygmunt Bauman, os ‘pets’ têm se tornado os melhores aliados dos humanos ao longo dos anos.

Nesta terça-feira (13), a Sessão da Tarde exibe “Quatro Vidas de Um Cachorro”. No longa, um cachorro morre e reencarna diversas vezes. Em suas reecarnações, embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém sempre a esperança de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan, seu melhor amigo e o grande amor de sua vida.

