Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

Filme traz reflexão sobre reencarnação e amor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde é exibida após 'Terra Nostra'
Sessão da Tarde é exibida após 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução

Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Enquanto as relações humanas parecem cada vez mais voláteis e líquidas, segundo o estudioso Zygmunt Bauman, os ‘pets’ têm se tornado os melhores aliados dos humanos ao longo dos anos.

Nesta terça-feira (13), a Sessão da Tarde exibe “Quatro Vidas de Um Cachorro”. No longa, um cachorro morre e reencarna diversas vezes. Em suas reecarnações, embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém sempre a esperança de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan, seu melhor amigo e o grande amor de sua vida.

'Quatro Vidas de Um Cachorro'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 5
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote
Imagem - 3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo

3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo
Imagem - Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?