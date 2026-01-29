Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe história arrebatadora de perda e superação nesta quinta-feira (29 de janeiro)

Filme da Sessão da tarde desta quinta traz reflexão sobre o amor e a vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:30

Sessão da Tarde exibe filme que gera reflexão
Sessão da Tarde exibe filme que gera reflexão Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (29), a Sessão da Tarde exibe “O Livro do Amor”, um filme de 2016, que mostra uma história de perda, que traz reflexão sobre dar uma nova chance ao amor e a vida.

Depois de perder sua esposa carismática e de espírito-livre Penny (Jessica Biel), o reservado e quieto arquiteto Henry (Jason Sudeikis) tem dificuldade em seguir em frente e achar um sentido para a vida. Isso até que ele conhece Millie (Maise Williams), uma adolescente que fugiu de casa, a mesma que sua esposa uma vez mencionou à ele que gostaria de ajudá-la.

'O Livro do Amor'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 6
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

De começo Millie não confia muito em Henry, mas logo começa a se abrir e concorda em contruir uma jangada para fugir do passado e atravessar o Atlântico. Com isso ambos começam a se ajudar e curarem um ao outro sobre os pesos e tristezas que carregam.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (29 de janeiro): escolhas conscientes rendem mais do que impulsos

Cor e número da sorte de hoje (29 de janeiro): escolhas conscientes rendem mais do que impulsos
Imagem - O amor está no ar: 4 signos entram em fase de magnetismo e encontros inesperados nesta quinta (29 de janeiro)

O amor está no ar: 4 signos entram em fase de magnetismo e encontros inesperados nesta quinta (29 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado
01

Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
02

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
03

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas