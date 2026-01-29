FILME

Sessão da Tarde exibe história arrebatadora de perda e superação nesta quinta-feira (29 de janeiro)

Filme da Sessão da tarde desta quinta traz reflexão sobre o amor e a vida

Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:30

Sessão da Tarde exibe filme que gera reflexão Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (29), a Sessão da Tarde exibe “O Livro do Amor”, um filme de 2016, que mostra uma história de perda, que traz reflexão sobre dar uma nova chance ao amor e a vida.

Depois de perder sua esposa carismática e de espírito-livre Penny (Jessica Biel), o reservado e quieto arquiteto Henry (Jason Sudeikis) tem dificuldade em seguir em frente e achar um sentido para a vida. Isso até que ele conhece Millie (Maise Williams), uma adolescente que fugiu de casa, a mesma que sua esposa uma vez mencionou à ele que gostaria de ajudá-la.

'O Livro do Amor' 1 de 6

De começo Millie não confia muito em Henry, mas logo começa a se abrir e concorda em contruir uma jangada para fugir do passado e atravessar o Atlântico. Com isso ambos começam a se ajudar e curarem um ao outro sobre os pesos e tristezas que carregam.