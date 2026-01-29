Rios secos e colapso ambiental: o que aconteceria se os oceanos desaparecessem?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:00
O pulso do nosso planeta depende diretamente das correntes que cruzam os abismos marítimos. A especialista Sylvia Earle reforça que “sem os oceanos, não haveria vida como a conhecemos”, evidenciando o papel regulador das águas.
Sem esse sistema biológico e químico, a engrenagem que mantém o mundo funcionando pararia de girar.
Os oceanos atuam como reguladores térmicos, distribuindo o calor solar por todo o globo. Sem essa regulação, o climatologista James Hansen prevê variações de temperatura impossíveis de suportar.
Dessa forma, o calor extremo tornaria a vida em ecossistemas terrestres algo inviável. O planeta perderia sua capacidade de manter um ambiente ameno para os seres humanos.
A evaporação marinha sustenta quase toda a umidade que circula na nossa atmosfera atual. Sem os oceanos, o ciclo hidrológico pararia e as fontes de água doce desapareceriam.
Portanto, os rios secariam e o cultivo de plantações enfrentaria um colapso sem precedentes. A fome se tornaria uma realidade inevitável devido à falta total de chuvas regulares.
Toda a vegetação depende do equilíbrio hídrico e térmico fornecido pelas águas salgadas. Se os mares sumissem, as florestas tropicais secariam e queimariam em incêndios globais.
Consequentemente, veríamos a perda massiva de biodiversidade e a morte de inúmeras espécies. O impacto seria definitivo, destruindo o patrimônio biológico que a Terra levou eras para criar.
O fitoplâncton que vive no mar produz a maior parte do oxigênio terrestre. Deborah Bronk explica que, sem essas criaturas, a renovação do ar ficaria totalmente comprometida.
Além disso, os oceanos absorvem o excesso de gases que causam o efeito estufa. Sem esse filtro, o aquecimento global atingiria níveis catastróficos em um curto período de tempo.
Especialistas como Michael Mann acreditam que a sobrevivência humana seria limitada a locais extremos. Apenas os polos ou bases subterrâneas avançadas poderiam proteger alguns grupos da radiação térmica.
No entanto, essa resistência humana não duraria muito tempo diante do colapso ambiental. A Terra se tornaria um lugar hostil e praticamente desabitado para a nossa civilização.