CIÊNCIA

Rios secos e colapso ambiental: o que aconteceria se os oceanos desaparecessem?

Um cenário sem águas marinhas mudaria drasticamente o ar que respiramos e o clima

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:00

Veja como o fim dos oceanos interromperia o ciclo da água e a produção de comida Crédito: Pexels

O pulso do nosso planeta depende diretamente das correntes que cruzam os abismos marítimos. A especialista Sylvia Earle reforça que “sem os oceanos, não haveria vida como a conhecemos”, evidenciando o papel regulador das águas.

Sem esse sistema biológico e químico, a engrenagem que mantém o mundo funcionando pararia de girar.

Um lugar chamado Terra

Os oceanos atuam como reguladores térmicos, distribuindo o calor solar por todo o globo. Sem essa regulação, o climatologista James Hansen prevê variações de temperatura impossíveis de suportar.

Dessa forma, o calor extremo tornaria a vida em ecossistemas terrestres algo inviável. O planeta perderia sua capacidade de manter um ambiente ameno para os seres humanos.

Quando a água para de cair

A evaporação marinha sustenta quase toda a umidade que circula na nossa atmosfera atual. Sem os oceanos, o ciclo hidrológico pararia e as fontes de água doce desapareceriam.

Portanto, os rios secariam e o cultivo de plantações enfrentaria um colapso sem precedentes. A fome se tornaria uma realidade inevitável devido à falta total de chuvas regulares.

O colapso total da natureza

Toda a vegetação depende do equilíbrio hídrico e térmico fornecido pelas águas salgadas. Se os mares sumissem, as florestas tropicais secariam e queimariam em incêndios globais.

Consequentemente, veríamos a perda massiva de biodiversidade e a morte de inúmeras espécies. O impacto seria definitivo, destruindo o patrimônio biológico que a Terra levou eras para criar.

O fim do pulmão do mundo

O fitoplâncton que vive no mar produz a maior parte do oxigênio terrestre. Deborah Bronk explica que, sem essas criaturas, a renovação do ar ficaria totalmente comprometida.

Além disso, os oceanos absorvem o excesso de gases que causam o efeito estufa. Sem esse filtro, o aquecimento global atingiria níveis catastróficos em um curto período de tempo.

Os últimos refúgios humanos

Especialistas como Michael Mann acreditam que a sobrevivência humana seria limitada a locais extremos. Apenas os polos ou bases subterrâneas avançadas poderiam proteger alguns grupos da radiação térmica.