SAIBA QUAL

Sessão da Tarde exibe romance cristão baseado em fatos reais nesta terça-feira (9 de dezembro)

Filme conta história de cantor de rock cristão que superou as dificuldades da vida ao lado da esposa

Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:00

Filme conta história baseada em história real Crédito: Reprodução

Nada como um bom romance para aquecer a tarde de um dia de semana. Os romances são como um acalanto para o coração, e trazem diversas memórias afetivas.

'Enquanto Estivermos Juntos' 1 de 5

Por isso, a Sessão da Tarde desta terça-feira (9), exibe “Enquanto Estivermos Juntos” (2020). O longa é baseado na história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. A obra foca em como a religião foi essencial para o artista superar as dores e adversidades da vida, principalmente, quando sua esposa Melissa (Britt Robertson) descobriu que estava com câncer.