Sessão da Tarde mostra história de chefe de cozinha que perde tudo por causa do álcool e das drogas nesta terça-feira (20 de janeiro)

Um famoso chef de cozinha se envolve com álcool e drogas, mas mostra que é possível dar a volta por cima

Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:08

Sessão da Tarde desta terça mostra história de superação Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (20), a Sessão da Tarde exibe um filme sobre superação e determinação ao mostrar a trajetória de um chefe de cozinha, que ainda acredita que vale a pena sonhar.

No longa, o chefe de cozinha Adam Jones (Bradley Cooper) já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo.

'Pegando Fogo' 1 de 6

Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Para tanto ele conta com a ajuda de Tony (Daniel Brühl), que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.