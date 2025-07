PETS

Seu cachorro tem sua personalidade? A ciência diz que sim!

É oficial: a ciência confirma que cães e donos compartilham traços de personalidade

Quem tem um cão percebe facilmente como as características do tutor se refletem no comportamento do animal. Um dono mais ansioso, por exemplo, pode ter um cachorro que demonstra mais nervosismo, enquanto uma pessoa tranquila terá um pet igualmente calmo. >