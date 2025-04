RESENHA

Shopee entra na onda e debocha de personagem da Globo; veja

Marca brincou sobre parceria com personagem que ama luxo

A Shopee não resistiu e entrou na onda da resenha com a personagem Maria de Fátima, do remake de Vale Tudo. Interpretada por Bella Campos, a personagem sonha em ser rica e gastou quase todo o dinheiro que tinha em um padrão de vida que não pode manter.>

Para aproximar a personagem, que sonha em ser digital influencer, do público, a Globo criou um perfil real da moça no Instagram (@fatimaaciolireal). Sem perder tempo, o perfil da Shoppe foi no perfil da moça e resenhou: "Já tá fazendo publi, amiga?". Vale lembrar que a Shopee, assim como outras marcas como Shein e Aliexpress, é famosa por seus produtos baratinhos. Será que Fatinha aprovaria fazer publi da marca?>