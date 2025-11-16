ROMPEU O SILÊNCIO

Silvânia Aquino afirma que saída da Calcinha Preta não foi decisão própria: “Pretensão zero de sair”

Em vídeo, cantora disse que deixou grupo por circunstâncias que fugiram ao seu controle

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:31

Silvânia Aquino deixou o Calcinha Preta após 23 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Silvânia Aquino, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, afirmou neste sábado (15) que sua saída do grupo não ocorreu por vontade própria. Após dias em silêncio, a cantora decidiu se pronunciar para conter rumores e esclarecer que nunca teve intenção de deixar a banda, onde permaneceu por 25 anos.

Em transmissão nas redes sociais, Silvânia disse que o desligamento foi motivado por fatores alheios à sua decisão e que versões distorcidas passaram a circular. “Não foi opção minha estar fora da banda Calcinha Preta, na qual eu tenho uma vida dedicada. Pretensão zero de sair. Mas aconteceu. Eu não saí da banda”, declarou.

A artista reforçou que precisou se manifestar para evitar que informações incorretas se consolidassem. “Às vezes, inverdades faladas várias vezes se tornam verdade. Quando coloquei o meu desligamento, não foi por vontade minha, mas eu precisava fazer”, disse.

Apesar da saída, Silvânia afirmou que deseja que a banda siga seu caminho e reconheceu que seu ciclo no grupo terminou. “Volta ou não volta? Não, não há volta. Eu vou caminhar, sim. A banda precisa seguir”, pontuou.