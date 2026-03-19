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Simone Poncio anuncia gravidez aos 50 anos e choca internautas

Pastora e mãe de Saulo e Sarah Poncio, ela integra uma das famílias mais comentadas da internet

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:33

Simone Poncio está grávida
Simone Poncio está grávida Crédito: Reprodução

Simone Poncio voltou a chamar atenção do público nesta quinta-feira (19) após surgir grávida aos 50 anos. A novidade reacendeu o interesse em torno da família, conhecida por episódios que marcaram a internet nos últimos anos.

Casada com Márcio Poncio há mais de três décadas, entre separações e reconciliações, Simone é mãe de Saulo e Sarah Poncio. Além da vida familiar, ela atua como pastora e está à frente do Instituto Família Poncio.

Simone Poncio

Simone Poncio está grávida por Reprodução
Simone Poncio está grávida por Reprodução
Simone Poncio está grávida por Reprodução
Simone Poncio está grávida por Reprodução
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Simone Poncio está grávida por Reprodução

O nome da família ganhou projeção nacional em 2018, após um episódio envolvendo os filhos que teve grande repercussão. Na época, Sarah era casada com Jonathan Couto e tinha dois filhos. Ao mesmo tempo, Saulo vivia um relacionamento com Letícia Almeida, que resultou no nascimento de uma menina. O caso tomou outro rumo após um teste de DNA apontar que a criança era, na verdade, filha de Jonathan, então marido de Sarah.

O episódio se tornou um dos maiores escândalos entre famílias de influenciadores no Brasil e colocou os Poncio no centro das discussões nas redes sociais.

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Outras situações também mantiveram o sobrenome em evidência. O relacionamento de Saulo com Gabi Brandt, marcado por idas e vindas e traições expostas publicamente, também gerou forte repercussão. Os dois tiveram três filhos e, atualmente, não estão mais juntos.

Em 2023, Simone voltou aos holofotes após Márcio revelar que os dois estavam separados havia quase dois anos. O casal reatou em 2024.

Agora, a nova gravidez da pastora recoloca a família em evidência e volta a mobilizar a curiosidade do público sobre a rotina e os próximos passos dos Poncio.

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