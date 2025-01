ESPECIALISTA EXPLICA

'Slick Bun': Penteado da moda pode te deixar sem cabelo

Cabelo puxado para trás com gel tem risco de afinar fios e causar queda

Elis Freire

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 19:49

Hailer Bieber é uma das adeptas do penteado com gel puxado para trás Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A internet está repleta de tutoriais do penteado puxado para trás com gel, que tem sido aderido pela moda das chamadas “clean girls” ou de quem busca um visual mais formal. Celebridades americanas como Hailey Bieber, Gigi Hadid, Sofia Richie e brasileiras como Lívia Nunes adotaram o "slick bun", ou coque liso. Porém, especialistas alertam que, a longo prazo, a tração causada por esse penteado pode afinar e causar a queda dos fios do cabelo.. >

Adepta do penteado desde 2022, a influenciadora norte-americana Ashley LaMarca, que acumula mais 2 milhões de seguidores no Tik Tok, costuma publicar tutoriais do penteado, mas foi surpreendida com a temida queda das madeixas. Ela percebeu que estava ficando com falhas na parte da frente do couro cabeludo. >

"Meu cabelo está desaparecendo aqui, acho que estou ficando careca", disse em um vídeo publicado em março de 2024.>

Especialista explica

A tração causada por esse tipo de penteado pode causar a chamada alopecia de tração, que é a queda de cabelo causada por uma tração frequente e excessiva, o que deixa os fios mais frágeis. Carolina Fechine, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora da pós-graduação em tricologia do Hospital Israelita Albert Einstein explicou os risco em entrevista à Folha de S. Paulo.>

"Se aquela tração é repetida no mesmo local, com a mesma intensidade, por um período contínuo, a gente começa a ter uma destruição da haste capilar", explicou Carolina.>