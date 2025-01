VEJA DECLARAÇÃO

Rafa Kalimann se pronuncia sobre saída da Imperatriz Leopoldinense após polêmica de intolerância religiosa

Ex-BBB era musa da escola carioca e foi desligada nesta quarta (29)

Rafa Kalimann se manifestou após ser dispensada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A escola carioca anunciou ontem (29) que a ex-BBB e apresentadora não seguiria no posto de musa da agremiação. >

"Em relação à sua ausência em alguns dos ensaios, esclarecemos que, devido a compromissos previamente assumidos antes da oficialização como musa, não foi possível estar presente em todas as ocasiões como esperado", continuava o comunicado enviado à imprensa. "Ainda assim, Rafa participou sempre que sua agenda permitiu, com dedicação e respeito à escola. Rafa agradece imensamente pela parceria e deseja à Imperatriz todo o sucesso em sua trajetória brilhante", esclareceu.>

Rafa já havia escrito uma mensagem de agradecimento nos Stories do Instagram. "Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade", disse ela. "Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo o que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando a todos com sua força e tradição", afirmou.>